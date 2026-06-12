POČEO JE EL NINJO, STIŽE NAM EKSTREMNO VREME!? 'Ovo nije samo još jedna vremenska prognoza, već SMRTONOSNO UPOZORENJE' - Poplave, suše i požari ŠIROM SVETA

Američki naučnici su objavili da je El Ninjo, prirodni vremenski obrazac u Tihom okeanu koji podiže globalne temperature, zvanično počeo.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) potvrdila je da su uslovi El Ninja sada prisutni u tropskom Pacifiku, gde su temperature površine mora naglo porasle poslednjih meseci, izveštava BBC.

Ova objava nije iznenađenje, jer su prognostičari očekivali ovu fazu zagrevanja nakon što se La Ninja, njen hladniji sestrinski obrazac, završio ranije ove godine. Mnoge prognoze sugerišu da bi ovo mogao biti takozvani "super" El Ninjo, pa čak i jedan od najjačih ikada zabeleženih.

Nadovezujući se na decenije zagrevanja izazvanog ljudskim delovanjem, mogao bi doneti još jednu rekordno toplu godinu - najverovatnije 2027. - sa poremećajima u vremenu, zalihama hrane i ekonomijama koji bi se mogli duboko osetiti te godine.

Temperature površine mora u centralnom i tropskom Pacifiku sada su prešle prag od 0,5°C iznad proseka koji američki naučnici koriste za definisanje El Ninja.

- Uslovi El Ninja su se razvili tokom proteklog meseca, što dokazuju iznadprosečne temperature površine mora u centralnom do istočnom ekvatorijalnom Pacifiku - saopštila je agencija.

NOAA je takođe primetila da se vetrovi iznad ekvatorijalnog Pacifika počinju menjati, što je znak da atmosfera sada reaguje na topliji okean, a ne na zagrevanje samog okeana.

Modeli predviđaju rekordnu jačinu

Ono što je iznenadilo istraživače jeste koliko su kompjuterski modeli već sigurni u njegovu jačinu. Intenzitet El Ninja se meri povećanjem temperature površine mora iznad proseka u ključnoj zoni Pacifika.

Jak događaj se definiše kao povećanje od više od 1,5°C iznad proseka, a veoma jak događaj se definiše kao povećanje od više od 2°C. Prema junskoj prognozi NOAA, "postoji 63 procenta šanse za veoma jak El Ninjo tokom perioda od novembra do januara, što bi ga svrstalo među najjače događaje u istorijskom zapisu koji datira još od 1950. godine", saopštila je agencija.

Tri najjača zabeležena od tada bila su 1982/83, 1997/98. i 2015/16. Neki od najnovijih američkih i evropskih modela idu još dalje, pokazujući da bi temperature u tropskom Pacifiku mogle porasti za više od 3°C iznad proseka do kraja godine. Ipak, američka agencija je pozvala na oprez.

- Čak i veoma jaki El Ninjo ne dovode do očekivanih posledica svuda, ali jači događaji mogu značajno povećati verovatnoću očekivanih ishoda.

Veća zabrinutost je što se sve ovo dešava na planeti koja je već znatno toplija.

- Moramo biti zabrinuti zbog posledica - rekao je profesor Adam Skajf, šef prognoziranja u britanskom Meteorološkom zavodu.

- Trenutni El Ninjo nadovezuje se na značajno globalno zagrevanje. To znači da bi stvarne temperature u pogođenim regionima mogle biti bez presedana, jer zagrevanje od El Ninja doprinosi klimatskim promenama.

Veoma jak El Ninjo obično podiže globalne temperature vazduha za oko 0,2°C, oslobađajući toplotu uskladištenu u okeanu u atmosferu. Ovaj dodatni potresi sada pogađa svet koji već obara rekorde. Najtoplija godina u istoriji, 2024. godina, bila je uzrokovana slabim El Ninjom. Uprkos efektu hlađenja La Ninje, 2025. je i dalje bila treća najtoplija godina u istoriji, čak i toplija od "super" El Ninja iz 2016. godine.

- Verovatno ćemo videti veoma visoke globalne temperature kasnije ove godine i tokom 2027. godine - rekao je profesor Skajf.

- 2027. godine verovatno ćemo videti toplotni talas pored globalnog zagrevanja koje već doživljavamo, a to bi lako moglo dovesti do još jedne godine u kojoj će zagrevanje preći 1,5 stepeni iznad nivoa s kraja 19. veka.

Suše, poplave i požari širom sveta

Ne postoje dva ista El Ninja, ali se poremećaji najjače osećaju u tropskim predelima. Poplave su česte u severnom Peruu i južnom Ekvadoru, a mogu uticati i na delove istočne Afrike, centralne Azije i juga Sjedinjenih Država. Istovremeno, rizik od suše i šumskih požara raste u većem delu Australije, Indonezije i severne Južne Amerike, što utiče na poljoprivredu i globalne zalihe hrane.

El Ninjo takođe teži da smanji broj atlantskih uragana, a prognostičari već očekuju blažu sezonu od prosečne.

- Iako to zvuči kao dobra vest, za Centralnu Ameriku to znači znatno manje padavina i potencijal za sušu - rekla je Liz Stivens, profesorka klimatskog rizika na Univerzitetu u Redingu.

Za mnoge, prognoza je daleko od apstraktne.

- Najava El Ninja nije samo još jedna vremenska prognoza - za milione ljudi to je smrtonosno upozorenje kojeg se treba plašiti - rekao je Mohamed Adov, direktor organizacije Power Shift Africa.

- To znači da nema kiše, da usevi propadaju, cene hrane rastu i da su porodice gurnute na ivicu opstanka. Posebno u istočnoj Africi, ovo će pogoditi zajednice koje su već pogođene sušama i poplavama poslednjih godina.



Autor: D.Bošković