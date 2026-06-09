GOREĆE PLANETA, PAŠĆE SVI REKORDI! Stiže najjači EL NINJO: Upaljen crveni alarm, oglasile se i UN!

Ovogodišnji klimatski fenomen El Ninjo verovatno će postati najjači ikada zabeležen u istoriji, zvanično je upozorio Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Nova, zastrašujuća predviđanja stručnjaka ukazuju na to da će temperature površine mora u ključnom regionu centralnog ekvatorijalnog Tihog okeana skočiti za 3 stepena iznad proseka do decembra ove godine, dok pojedini, ekstremni scenariji pokazuju da bi živa mogla da poraste i preko paklenih 4 stepena!

Ruše se rekordi iz 2016. i 1997. godine

Ako se ove prognoze ostvare, to znači da će ovogodišnji El Ninjo – topla faza višegodišnjeg prirodnog klimatskog obrasca koji podiže temperature širom planete – biti značajno razorniji od prethodnih zajedničkih rekordera iz perioda 2015–2016. i 1997–1998. godine.

– Skoro svaki scenario sada prelazi 3 stepena, uz grupu ekstremnih scenarija koji premašuju 4 stepena. Ova prognoza sada oslikava najjači El Ninjo u istoriji merenja – upozorio je meteorolog Ben Nol.

Podsetimo, poslednji El Ninjo na Zemlji trajao je od juna 2023. do aprila 2024. godine. On je doneo nezapamćen talas toplote već užarenom svetu, što je prošlo vreme učinilo najtoplijim periodom u istoriji i prvim koji je probio kritičnu granicu zagrevanja od 1,5 stepena postavljenu Pariskim klimatskim sporazumom. Nakon ove tačke, efekti klimatskih promena postaju katastrofalni.

Prete nam glad, suše i ratovi: UN upalile crveni alarm!

Uticaji ranijih El Ninja na globalnu poljoprivredu i društvo bili su jezivi. Naučne studije direktno povezuju ove događaje sa masovnom glađu, podsticanjem građanskih ratova u tropskim regionima, kao i nezapamćenim sušama, poplavama i katastrofalnim šumskim požarima širom planete.

Ono što dodatno plaši jeste činjenica da ovaj pakleni fenomen stiže u periodu već povećane globalne nesigurnosti hrane, koja je dodatno izazvana ratom u Iranu. Svetska meteorološka organizacija (WMO) izdala je dramatično upozorenje da postoji čak 80% šanse da se ovaj fenomen formira pre septembra, a 90% šanse pre novembra!

– Nauka je jasna: El Ninjo nam kuca na vrata u narednim mesecima sa 90% sigurnosti. Svet mora da se odnosi prema tome kao prema hitnom klimatskom upozorenju! Uslovi El Ninja dolivaće ulje na vatru sveta koji se zagreva. Uticaji će pogoditi još jače, putovati još dalje i prelaziti granice razarajućom brzinom – poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, pozivajući na hitnu akciju.

Autor: D.S.