MUP OTVARA VRATA NOVIM KANDIDATIMA: Čak 100 mesta u specijalnoj jedinici, evo ko može da se prijavi

Kandidati koji žele da budu deo Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata mogu da se prijave do 27. jula 2026. godine. MUP poziva odgovorne i timski orijentisane građane da se pridruže službi bezbednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, pozivajući zainteresovane građane da se prijave i postanu deo sistema koji ima ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti najvažnijih štićenih osoba i objekata.

Kako je saopšteno, konkurs je namenjen kandidatima koji su spremni da preuzmu odgovornost, rade timski i doprinesu bezbednosti u situacijama kada je to od najvećeg značaja.

- Poverenje, zaštita i odgovornost predstavljaju temelj rada pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Nisu svi zadaci vidljivi, ali najvažniji nikada ne smeju da zakažu - navodi se u pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a ističu da je reč o poslu koji zahteva visok nivo profesionalizma, posvećenosti i spremnosti za rad u izazovnim okolnostima.

- Ovo je poziv za one koji su spremni da preuzmu odgovornost, rade kao tim i budu oslonac bezbednosti onda kada je to najvažnije - poručuju iz Ministarstva.

Konkurs za prijem 100 kandidata otvoren je do 27. jula 2026. godine, a svi zainteresovani mogu pronaći detaljne uslove i informacije o načinu prijavljivanja na zvaničnoj internet stranici MUP-a Srbije - www.mup.gov.rs.

Prema navodima Ministarstva, cilj konkursa je jačanje kadrovskih kapaciteta jedinice zadužene za zaštitu određenih ličnosti i objekata od posebnog značaja, kroz prijem novih pripadnika koji će proći odgovarajuću selekciju i obuku.

Rok za podnošenje prijava ističe 27. jula 2026. godine.

Autor: D.Bošković