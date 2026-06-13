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KUVAĆEMO SE NA PREKO 40 STEPENI! Meteorolog Ristić za Pink najavio PAKLENO LETO: Za koji dan nam stiže prvi UDAR! 'Iznad Balkana se formira TOPLOTNA KUPOLA' (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Meteorolog Ivan Ristić je za TV Pink izneo detaljnu vremensku prognozu za predstojeće leto, istakavši da se nada da nećemo oboriti temperaturne rekorde od proteklih godina.

Ristić je u razgovoru sa reporterom Milanom Raonićem govorio i o sve češćim zemljotresima, otkivši šta je njihov uzrok.

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- Nadam se da nećemo oboriti rekord. Biće toplo, sve poslednje godine su toplije nego što je inaće. Imamo seizmičke aktivnosti, zemljotresi na Eviji,u Srbiji je bilo par... Očigledno da geotermalna energija stiže ka nama. Osim porasta temperatura na planeti, imamo i podrhtavanja - navodi meteorolog.

Ja sam krenuo danas u kratkim rukavima, pa se vratio po duks. Sveže je, varljivo. Sutra popodne imamo kišu u Vojvodini, sve do utorka, a od srede se formira toplotna kupola. Ići će preko 35 stepeni. Proluftirajte stanove na vreme, kaže Ristić.

Foto: Pink.rs

Sledeći vikend će biti preko 35, naglasio je još jednom, dodajući da je to prvi toplotni talas, što znači da će osveženje oko 25. juna.

- Ušli smo u top tri topla meseca. 35+ je gore od tropskih talasa. U julu ćemo imati do 40 stepeni - naveo je Ristić.

Autor: D.Bošković

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