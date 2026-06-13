NEPOGODE NAM STIŽU! U Srbiji se očekuje pravi METEOROLOŠKI OBRT: Prvo olujno nevreme sa grmljavinom, a onda toplotni talas

Današnji dan protiče u znaku ugodnog vremena, uz promenljivo oblačno vreme.

U nedelju sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30.

Kasnije posle podne i tokom večeri u severnim predelima Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i to prvo u Vojvodini. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Tokom noći ovo pogoršanje širiće se prema centralnoj Srbiji.

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom, naročito u Vojvodini.

Temperatura će biti u padu.

U delovima Vojvodine, naročito na severu, od nedelje uveče do utorka povremeno može biti vrlo intenzivnih i obilnih pljuskova, pri čemu može pasti i od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, naročito na severu Bačke.

U ostalim predelima očekuje se znatno manje padavine, ponegde će one i izostati.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Prema trenutnim prognozama, od 19. juna Srbiju će zahvatiti toplotni talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C, a u Beogradu i u Vojvodini očekuju se i tropske noći i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20 stepeni.

Toplotni talas poklopiće se i sa kalendarskim početkom leta. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju, 21. juna 2026. u 10 časova i 24 minuta, a završiće se u sredu, 23. septembra 2026, u dva sata i pet minuta ujutru.

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Autor: Marija Radić