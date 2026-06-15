DRAMA NA TARI! Majka sa detetom (3) izašla u šetnju koja se za malo pretvorila u tragediju! (FOTO)

Prava drama odigrala se na planini Tara kada se jedna majka, tokom mirne šetnje sa trogodišnjim detetom, našla oči u oči sa medvedom! Tragedija je kako kaže izbegnuta za dlaku.

Srpkinja je odlučila da pošalje upozorenje svima koji se nalaze na ovom mesu, pa je ono što je doživela objavila u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".

- Ljudi koji šetate i Tarom, povedite računa, moje trogodišnje dete i ja smo pre osam dana tokom šetnje na Zaovinama prema zaseoku Donje Karaklije naišle u sumi na medveda, bio je samo na 30 metara udaljen od nas! Viša sila i moje iskontrolisano ponašanje su nam pomogli da se bez posledica sklonimo sa tog mesta. Medved je bio propet, ali mečići u tom momentu nisu bili pored njega, pa smo dobro prošle. Slike su od istog dana popodne samo, meštanin je kolima naišao baš tu na istom mestu i zatekao na putu njene mečiće, a potom i istu tu mečku koja je bila spremna da ga napadne - napisala je ona uz fotografije.

Šta raditi ako sretnete medveda?

Stručnjaci iz Nacionalnog parka Tara stalno apeluju na posetioce da se pridržavaju pravila ponašanja u prirodi. Ukoliko se nađete u blizini medveda, najvažnije pravilo je da ne paničite i ne počinjete naglo da trčite, jer medvedi u ljudima tada vide plen.

Potrebno je ostati smiren, ne gledati životinju direktno u oči, i laganim koracima se povlačiti unazad, baš onako kako je to uradila i ova prisebna majka koja je spasila sebe i svoje trogodišnje dete.

Autor: Jovana Nerić