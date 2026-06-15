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Hitno upozorenje: Nepogode se nastavljaju, a evo šta nas čeka narednih dana

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TANJUG/NEBOJŠA RAUS/TANJUG/NEBOJŠA RAUS/RINA/UNSPLASH.COM ||

U večernjim satima i tokom noći očekuje se više padavina, naročito u zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde bi kiša mogla biti intenzivnija, najavili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Danas je u većem delu Srbije vreme bilo oblačno i sparno, a u narednim satima, vremenske prilike razlikovaće se po regionima naše zemlje.

Na jugu i istoku Srbije, vreme će ostati pretežno sunčano i toplo, dok će u drugim predelima postati umereno oblačno i znatno svežije, ukazuju podaci RHMZ-a.

Ponegde na teritoriji Vojvodine padaće kiša, a na zapadu, jugozapadu i ucentralnom delu zemlje, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Kasnije tokom večeri i noći intenzivnije padavine prognozirane su u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Vreme narednih dana

Sutra ujutru na se na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde očekuje magla ili niska oblačnost.

Kasnije tokom dana, vreme će biti pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće vetar slab i promenljiv.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni Celzijusove skale, dok će najviša dnevna temperatura biti od 25 do 29 stepeni.

Foto: RHMZ

Tokom noći na severu i zapadu prognozirano je umereno naoblačenje.

Sredinom sedmice biće pretežno sunčano i toplije u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, zadržaće se samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije.

Najviše dnevne temperature u drugom delu sedmice kretaće se od 30 do 35 stepeni Celzijusove skale.

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Autor: Marija Radić

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