VEĆ PADA! Jaki pljuskovi sa grmljavinom pogodiće OVE delove Srbije: Neka se pripremi ovi gradovi

U ovom času već pljušti na krajnem jugozapadu Srbije, a ima i pljuskova sa grmljavinom. Do kraja dana na jugozapadu Srbije se usled jačeg ravoja oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom na južnom delu Pešterske visoravni i u Metohiji.

Lokalno se očekiju i izraženiji pljuskovi, uz jače grmljavinske procese.

Oni će naročito biti izraženi na području Tutina, Istoka i Peći.

U ostalim predelima Srbije i u Beogradu očekuje se vedro.

Trenutne temperature u većem delu Srbije su od 26 do 28 stepeni, u Beogradu je 27.

Trenutne temperature vazduha

Sjenica meri 22, Zlatibor 19, a Kopaonik 15 stepeni.

Autor: D.B.