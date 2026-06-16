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VEĆ PADA! Jaki pljuskovi sa grmljavinom pogodiće OVE delove Srbije: Neka se pripremi ovi gradovi

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

U ovom času već pljušti na krajnem jugozapadu Srbije, a ima i pljuskova sa grmljavinom. Do kraja dana na jugozapadu Srbije se usled jačeg ravoja oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom na južnom delu Pešterske visoravni i u Metohiji.

Lokalno se očekiju i izraženiji pljuskovi, uz jače grmljavinske procese.

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Oni će naročito biti izraženi na području Tutina, Istoka i Peći.

U ostalim predelima Srbije i u Beogradu očekuje se vedro.

Trenutne temperature u većem delu Srbije su od 26 do 28 stepeni, u Beogradu je 27.

Trenutne temperature vazduha

Sjenica meri 22, Zlatibor 19, a Kopaonik 15 stepeni.

Autor: D.B.

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