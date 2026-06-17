ANDRIJI JORGIĆU URUČENO PRESTIŽNO PRIZNANJE: Loznica nagradila predsednika Šahovskog saveza Srbije za izuzetan doprinos

U Vukovom domu kulture u Loznici juče je održana svečana akademija povodom Dana grada Loznice i velikog jubileja, 160 godina od dobijanja statusa varoši.

U okviru svečane akademije uručena su javna priznanja Grada Loznice za 2026. godinu, a među dobitnicima je i Andrija Jorgić, predsednik ŠSS, kome je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uručila priznanje za dugogodišnji predan, istrajan rad i stvaralački doprinos u razvoju društvenih vrednosti grada Loznice.

ŠSS ŠSS ŠSS ŠSS Previous Next

Šahovski savez Srbije ima odličnu saradnju sa Loznicom koja važi za grad sporta, gde pored boksa i rukometa, i šah zauzima važno mesto. Istakao bih da smo u poslednjih godinu i po dana, pre svega održavanjem sada već drugog po redu "Loznica open-a", okupili do sada oko 400 šahista. Prošle godine Loznica je bila domaćin Svetskog prvenstva u šah-boksu, za nas jedna potpuno nova disciplina. Napomenuo bih da u Loznici aktivno radi pet šahovskih klubova koje pomaže lokalna samouprava i koristim priliku da se zahvalim gradonačelnici i njenom timu na doprinosu i podršci u razvoju šaha i šahovskih klubova u Loznici. I pored niza turnira lokalnog karaktera gde najviše učešća uzimaju upravo deca, 25. juna u Loznici biće održana i obuka nastavnog kadra koji će predavati predmet šah u osnovnim školama. Obuku će držati najstručniji predavači koje smo angažovali u okviru projekta "Šah-više od igre" koji se realizuje sa Ministarstvom prosvete - rekao je Jorgić.

Autor: D.S.