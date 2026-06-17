STIŽE TOPLOTNI ŠOK IZ SAHARE! Meteorolog Ristić upozorava: Spremite se, od OVOG datuma temperature i preko 35 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da pravi letnji topli talas počinje već od petka, 19. juna i trajaće sve do jeseni!

Temperature će se kretati i preko 35 stepeni, a lekari savetuju oprez, koji je posebno neophodan hroničnim bolesnicima.U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini oblačno, dok će se već na jugozapadu i jugu javiti promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Prema najavi poznatog meteorologa Ivana Ristića, već od petka nas očekuje pravi tropski talas koji može trajati sve do novembra.

- Od petka nas očekuje prvi izraženiji tropski talas koji će označiti pravi početak leta. Tokom juna i jula smenjivaće se periodi veoma visokih temperatura, a prema trenutnim prognozama, toplo vreme moglo bi da potraje i tokom jeseni - kaže meteorolog.

Sredinom juna povremeni pljuskovi sa grmljavinom

Meteorolog najavljuje i pljuskove sa grmljavinom, koji se sledeći mogu javiti od 24. juna na svega par dana, nakon čega se vraćaju visoke temperature i preko 35 stepeni.

- Između toplotnih talasa povremeno će dolaziti do kratkotrajnih osveženja, praćenih kišom i grmljavinom. Prva takva promena očekuje se oko 24. juna i mogla bi da traje tri do četiri dana, nakon čega se ponovo vraćaju visoke temperature - objašnjava Ristić i dodaje:

- Tropske će biti i noći, pa se u stanovima temperatura može zadržavati i do 30 stepeni. Zbog toga se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dela dana - od 11 do 16 časova izbegavajte duži boravak na direktnom suncu i izlazite napolje samo kada je to neophodno. Klima-uređaje koristite umereno i prilagodite rashlađivanje uslovima u prostoru kako biste izbegli nagle temperaturne razlike.

Saveti lekara tokom jakih vrućina

Prim. doktor Nada Macura još ranije je izjavila za Informer da treba biti oprezan ovih dana, jer osim visokog zračenja, i temperature iznad 30 stepeni mogu da naprave haos u organizmu.

- Ukoliko ste u mogućnosti, ne izlazite napolje od 11 do 16 sati, jer je tada UV indeks najjači. Rashladite prostorije u kojima boravite, spustite roletne, zamračite što više možete - savetuje Macura.

Hronični bolesnici, starije osobe, kao i bebe, mogu da uzađu u jutarnju ili večernju šetnju - preko dana nikako!

Nikako ne preskačite redovnu terapiju

Doktorka dodaje da terapija propisana od strane lekara nikako ne sme da se preskače.

- Kardiovaskularni sistem i cirkulacija najviše trpe. Zato je važno da redovno pijete terapiju koju vam je lekar prepisao i da se primirite. Ono što je takođe učestalo tokom vrućina jesu toplotni grčevi. Mogu se javiti u nogama, rukama, u bilo kom mišiću u telu. Zbog gubitka elektrolita mišići se grče, a to je veoma neprijatan osećaj - objašnjava primarijus dr. Nada Macura i dodaje da visoke temperature utiču i na psihološko stanje, pa su zbog toga ljudi često razdražljivi - objašnjava Prim. doktor Nada Macura.

Neophodna hidratacija

Ukoliko morate da budete napolju i posle 11 sati, obavezno sa sobom ponesite flašicu sa vodom.

- Tokom velikih vrućina telo najviše trpi. Zato je važno izbeći disbalans elektrolita i nedostatak tečnosti. Kada se znojimo, telo gubi tečnost, pa upravo tu tečnost moramo da nadoknadimo, a to je najbolje da uradimo tako što ćemo piti vodu - objašnjava Nada Macura i savetuje da ovih dana ishranu bazirate na voću, povrću, piletini i ribi.

Macura dodaje da je takođe važno nositi laganu odeću koja će prijati našem telu.

Autor: Iva Besarabić