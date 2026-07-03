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UŽIVAJTE DOK MOŽETE: RHMZ najavio kakvo nas vreme očekuje za vikend, a evo kada stiže 'provala oblaka'!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U Srbiji će u subotu, 4. jula, biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, dok će na severu i istoku povremeno biti jak, severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža dnevna temperatura biće od 14 do 21, dok će maksimalna dnevna iznositi od 26 do 29 stepeni Celzijusa. U Beogradu će takođe biti sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni.

Nakon toplog i sunčanog vikenda, već od ponedeljka, a posebno u prvoj polovini naredne nedelje, očekuje se promenljivo vreme, koje će mestimično doneti kišu i pljuskove.

Autor: D.S.

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