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POJAČAN SAOBRAĆAJ PRED VIKEND: Putevi Srbije apeluju na oprez i preporučuju elektronsku naplatu putarine

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Registrujte svoj tag uređaj na platformi Toll4All, ostvarite popust na iznos putarine i prolazite bez zaustavljanja kroz Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Severnu Makedoniju i Republiku Srpsku, pozvali su iz Puteva Srbije sve vozače.

- Na vreme isplanirajte put i unapred se informišite putem internet prezentacije, mobilne aplikacije, društvenih mreža Puteva Srbije u realnom vremenu o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima kao i svim drugim neophodnim informacijama.

Savetuje se da tokom putovanja, pratite portale na srpskim auto-putevima i informišete se u realnom vremenu o stanju na putevima. Letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika.

U cilju bezbednog putovanja, Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da isplaniraju putovanje, na put kreću odmorni, prave pauze na svaka dva sata, kao i tokom vožnje prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Autor: Iva Besarabić

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