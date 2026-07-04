RED PLJUSKOVA, A ONDA SE OTVARAJU VRATA PAKLA: 'Pržićemo' se na 45 stepeni danima u nizu, sve kreće tačno OVOG dana

Jul nam donosi pravo letnje osveženje, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje dane u kojima će temperature biti idealne za sve one koji ne vole ekstremne vrućine.

Vikend koji je pred nama obećava mnogo sunca i prijatne vrednosti na termometru, ali RHMZ istovremeno upozorava na promenu koja stiže već sa prvim danima naredne sedmice.

Sunčana subota uz prijatan vetar

U subotu, 4. jula, očekuje nas pretežno sunčano vreme u celoj zemlji. Duvaće slab i umeren vetar, koji na severu i istoku Srbije povremeno može biti i jak, severnog i severozapadnog smera.

Jutarnje temperature će biti od 14 do 21 stepen, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 26 do 29 stepeni.

Nedelja kao stvorena za odmor u prirodi

Drugi dan vikenda, 5. jul, zadržaće slične vremenske karakteristike, što je idealna prilika za izlet. Biće pretežno sunčano, dok se samo u brdsko-planinskim predelima može javiti tek poneka kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.

Ponedeljak donosi oblake i najavu pljuskova

Od ponedeljka, 6. jula, situacija počinje da se menja i donosi nam nestabilnije vreme. Biće promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Vetar će ostati slab i umeren, ali će posle podne povremeno biti i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. Verovatnoća za lokalnu pojavu grmljavine na ovaj dan iznosi visokih 80 odsto.

Detaljna vremenska prognoza za Beograd

Za glavni grad podaci RHMZ pokazuju sledeće vrednosti i vremenske pojave za narednih pet dana:

Subota, 4. jul: Delimično sunčano sa maksimalnom temperaturom od 27 stepeni i minimalnom od 17 stepeni.

Nedelja, 5. jul: Potpuno sunčano uz maksimalnih 27 stepeni i jutarnjih 17 stepeni.

Ponedeljak, 6. jul: Promenljivo oblačno sa najvišom temperaturom od 27 stepeni i najnižom od 18 stepeni.

Utorak, 7. jul: Promenljivo oblačno, maksimalna temperatura dostiže 30 stepeni, a minimalna 18 stepeni.

Sreda, 8. jul: Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom uz maksimalnu temperaturu od 28 stepeni i minimalnu od 20 stepeni.

Izgledi vremena do sredine jula

Prema vremenskoj prognozi RHMZ za naredni period, u sredu, 8. jula, očekuje se promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti češći u prvoj polovini sedmice.

Od četvrtka će u većini mesta preovlađivati sunčani intervali, dok će tek ponegde biti uslova za lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne padavine, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Dnevne temperature tokom celog perioda do 12. jula biće oko proseka za prvu dekadu meseca, od 26 do 32 stepeni.

A onda pakao!

Sredinom jula ulazimo u "narandžastu" zonu

Mirnije vreme neće trajati dugo, jer već početkom druge dekade jula živa u termometru ponovo kreće naglo nagore. Ivan Ristić najavljuje da ćemo se već sredinom meseca suočiti sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni.

- Sredinom meseca očekujemo da maksimalne vrednosti pređu 35 stepeni, čime ponovo ulazimo u toplu zonu sa narandžastim meteoalarmom - upozorava Ristić.

To će biti jasan signal da se toplotna kupola ponovo formira i priprema za svoj najjači udar.

Paklena treća dekada i 45 stepeni na vidiku

Prava opasnost dolazi u trećoj dekadi jula, kada se predviđa dodatno jačanje toplotnog talasa koji bi mogao biti najjači u 2026. godini. Postoji velika verovatnoća da će tada biti aktiviran "crveni" meteoalarm, jer će temperature u više navrata prelaziti 40 stepeni.

- Tada ćemo verovatno biti pod "crvenim" alarmom s temperaturama koje bi mogle prelaziti 40 stepeni. Postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45 stepeni, što bi bila razlika od oko pet stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna - kaže Ristić.

Ovaj talas će imati sličnu putanju kao prethodni, ali sa jednom ključnom i opasnom razlikom – toplotna kupola će se zadržati nad Balkanom mnogo duže. Dok je u junu nad zapadnom Evropom boravila desetak dana, u julu će taj isti period vrelih dana provesti upravo iznad naših glava.

Vrhunac toplotnog udara oko 24. jula

Analize trenutnih modela ukazuju na to da se najkritičniji period očekuje u poslednjoj nedelji jula.

- Najverovatnije je da će najtopliji dan u julu biti oko 24. jula, što će označiti vrhunac najjačeg toplotnog talasa i najtoplije dane u ovoj godini - poručio je Ristić.

Iako se novi toplotni talas predviđa i za sredinu avgusta, on bi prema trenutnim procenama trebalo da bude slabijeg intenziteta u odnosu na julsku vrelinu koja nam se neumoljivo bliži.

Autor: Iva Besarabić