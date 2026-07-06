RED KIŠE, RED SUNCA! Vreme nikako da se 'usaglasi': Pred nama još jedan prijatan, ali NESTABILAN dan

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, navodi se prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32.

Vreeme u Beogradu

U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 18 stepeni, a najviša oko 29.

Idućih sedam dana, do 13. jula, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u utorak i sredu. Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 31 stepen.

Autor: D.B.