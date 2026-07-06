USKORO STIŽU POZIVI ZA LEKARSKE PREGLEDE ZA VOJSKU MOMCIMA ROĐENIM 2006. GODINE! Vojni rok se vraća u martu: Otkriveno i šta ih čeka u kasarnama

Nakon više od decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine, a Ministarstvo odbrane već je pripremilo obrasce i osnovne smernice o izgledu budućih regruta.

Vojska Srbije spremna je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. A da li su spremni i mladi? Uniforma, kasarna i vojnička disciplina uskoro bi ponovo mogli da postanu deo svakodnevice hiljada mladića u Srbiji.

Vojni rok trebalo bi da traje samo 75 dana, a na pitanje da li se treba odazvati pozivu, građani u anketi odgovaraju:

"Naravno da ne, zato što jednostavno stanje u ovoj zemlji nije takvo da bi trebalo uopšte da učestvujem u bilo čemu"

"Radujem se tome i naravno da ću se odazvati, i sam bih se prijavio da idem na vojni rok i da nije obavezno"

"Jesam, čuo sam, da, ako budem bio u obavezi odazvaću se"

"Mislim da je to jedna obaveza prema Srbiji, tako bih ja to nazvao"

Poziv bi prvo mogli da prime mladići rođeni 2006. godine. Za muškarce od 18 do 30 godina služenje vojnog roka biće obavezno, dok će za devojke i žene ostati na dobrovoljnoj bazi.

"Spremno je i naoružanje, spremna je i oprema"

Deo obuke odvijao bi se u kasarnama, a deo na terenu i poligonima. Nakon lekarskog pregleda i selekcije, sledi uniforma i vojnički režim.

- Spremno je i naoružanje, spremna je i oprema, sve je novo, sve je prilagođeno tim mladićima, devojkama, nove puške, nisu one stare iz osamdesetih godina - kaže pukovnik Zvonko Marić iz Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije.

Pripremljena su i normativna dokumenta, planovi obuke, metodički priručnici, uređeni su objekti za smeštaj i obuku, a nabavljena je i nova oprema koja će dočekati prvu generaciju regruta.

Civilna vojska trajaće 150 dana

Za one koji ulože prigovor savesti predviđeno je civilno služenje, u trajanju od oko 150 dana. Bez oružja, ali uz obavezu rada na logističkim i pomoćnim poslovima – od administracije do održavanja sistema podrške.

- Služenje vojnog roka više nije ni lično pitanje, kulturološko, religijsko, svako drugo, to je pitanje odbrane države - navodi Marić.

Da li je 75 dana vojnog roka dovoljno?

Miodrag Savić, pukovnik u penziji kaže za Blic TV da moramo da "obučavamo građane za odbranu, da vratimo civilnu odbranu i civilnu zaštitu".

- Mi ako obučimo vojnika, neka je ovo prvi korak koji će biti 75 dana, možda će pokazati da to treba da bude tri meseca ili šest meseci - ocenjuje Savić.

Vojni rok će, smatra deo građana, doprineti disciplini i unapređenju veština mladih.

Na pitanje da li je 75 dana vojnog roka dovoljno, građani u anketi za Blic TV različito odgovaraju:

Bolje bi bilo više da traje, makar jedno četiri meseca, pet, šest, mada i ovo nije loše, ja mislim da je dobro

Ne znam da li bi se doveli u red, ali nije loše da imaju te veštine i znanja

75 dana koliko je to, dva i po meseca, barem 4 meseca, da bi to bilo spremno kako treba

Najveći izazov, kažu stručnjaci, biće prilagođavanje novih generacija vojničkom režimu. Najviše polemike se u prethodnom periodu vodilo oko odsustva mobilnih telefona i zabrani pristupa društvenim mrežama...

"Bezbednosna kultura mora postojati"

Savić smatra da jedna "bezbednosna kultura mora postojati".

- Niko im neće zabraniti da oni imaju mobilni telefon, da komunicira i tako dalje, društvene mreže, računar i drugo. Kad je radno vreme ni vi, ni mi sad u studiju ne možemo da koristimo mobilni telefon, da komuniciramo - navodi Savić.

Predlozi zakonskih rešenja su izrađeni, a po njihovom usvajanju vrlo brzo na služenje vojnog roka biće primljena prva generacija regruta. Prema predsednikovim najavama, to bi moglo da bude već u martu naredne godine.

Autor: D.B.