AKTUELNO

Društvo

Epidemija svinjske kuge u Mačvi, otkazan veliki festival

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Gastronomska manifestacija "Gudijada", koja je bila planirana za 12. jul u opštini Vladimirci, otkazana je zbog epidemije svinjske kuge na teritoriji te opštine, saopštila je Turistička organizacija opštine Vladimirci.

Kako se navodi u saopštenju, Turistička organizacija je prethodno uputila zvaničan zahtev nadležnim organima kako bi proverila da li postoje uslovi za održavanje manifestacije uprkos epidemiološkoj situaciji.

Nakon razmatranja, nadležni su preporučili da se "Gudijada" ne održi.

- Preporuka je da se manifestacija ne održi kako bi se sprečilo širenje bolesti i zaštitilo zdravlje životinja i ljudi - navodi se u saopštenju.

Iz Turističke organizacije opštine Vladimirci zahvalili su građanima, učesnicima i posetiocima na razumevanju i podršci zbog otkazivanja ovogodišnje manifestacije.

Autor: S.M.

#Epidemija

#Gudijada

#Turistička organizacija

#Zdravlje

#svinjska kuga

#životinje

POVEZANE VESTI

Društvo

U DEVET OPŠTINA PROGLAŠENO VANREDNO STANJE: Oglasili se iz Sektora za vanredne situacije MUP-a, otkrili kakva je situacija

Društvo

5 žarišta afričke kuge svinja u Srbiji: Kako se prenosi, da li je opasna po ljude i kako je sprečiti?

Društvo

HITNO SE OGLASIO MUP: Vanredna situacija proglašena na teritoriji ovih devet opština

Politika

U Banjskoj ispred biračkog mesta policijski džip, prekoputa oklopno vozilo (VIDEO)

Svet

Španska industrija svinja uzdrmana: Trećina sertifikata za izvoz blokirana zbog afričke kuge

Svet

Kraj! Okončana epidemija hantavirusa