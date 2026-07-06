Epidemija svinjske kuge u Mačvi, otkazan veliki festival

Gastronomska manifestacija "Gudijada", koja je bila planirana za 12. jul u opštini Vladimirci, otkazana je zbog epidemije svinjske kuge na teritoriji te opštine, saopštila je Turistička organizacija opštine Vladimirci.

Kako se navodi u saopštenju, Turistička organizacija je prethodno uputila zvaničan zahtev nadležnim organima kako bi proverila da li postoje uslovi za održavanje manifestacije uprkos epidemiološkoj situaciji.

Nakon razmatranja, nadležni su preporučili da se "Gudijada" ne održi.

- Preporuka je da se manifestacija ne održi kako bi se sprečilo širenje bolesti i zaštitilo zdravlje životinja i ljudi - navodi se u saopštenju.

Iz Turističke organizacije opštine Vladimirci zahvalili su građanima, učesnicima i posetiocima na razumevanju i podršci zbog otkazivanja ovogodišnje manifestacije.

Autor: S.M.