U DEVET OPŠTINA PROGLAŠENO VANREDNO STANJE: Oglasili se iz Sektora za vanredne situacije MUP-a, otkrili kakva je situacija

Proglašena je vanredna situacija na celoj teritoriji Grada Loznice, Valjeva, opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj Vladimirci, Majdanpek, Sjenica i na delu teritorije opštine Prijepolje.

U periodu od 04.01. do 10.01. do 06:00 časova, evidentirane su 72 intervencije vatrogasaca spasilaca na otklanjanju posledica snežnih padavina. Angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca sa 77 vozila, 19 pumpi i 3 čamca.

Oni su bili angažovani na zadacima:

1. Uklanjanje oborenih

2. Crpljenje vode

3. Asistencijama ekipama Hitne pomoći

4. Ostalim intervencijama

Nije bilo stradalih osoba .

Spaseno je, evakuisano 30 ljudi

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

