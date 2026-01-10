U DEVET OPŠTINA PROGLAŠENO VANREDNO STANJE: Oglasili se iz Sektora za vanredne situacije MUP-a, otkrili kakva je situacija

Proglašena je vanredna situacija na celoj teritoriji Grada Loznice, Valjeva, opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj Vladimirci, Majdanpek, Sjenica i na delu teritorije opštine Prijepolje.
U periodu od 04.01. do 10.01. do 06:00 časova, evidentirane su 72 intervencije vatrogasaca spasilaca na otklanjanju posledica snežnih padavina. Angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca sa 77 vozila, 19 pumpi i 3 čamca.
Oni su bili angažovani na zadacima:
1. Uklanjanje oborenih
2. Crpljenje vode
3. Asistencijama ekipama Hitne pomoći
4. Ostalim intervencijama
Nije bilo stradalih osoba .
Spaseno je, evakuisano 30 ljudi
