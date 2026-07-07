STIŽE NOVO ZAHLAĐENJE I POGORŠANJE: Detaljna prognoza RHMZ za naredne dane! Evo kada stižu pljuskovi i šta nas sve čeka u julu

Sredinom nedelje stiže nam kratkotrajni hladni front, ali već od petka kreće postepeno otopljenje

U narednim danima u Srbiji se očekuje promenljivo vreme sa smenom sunčanih perioda i prolaznih oblaka, uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova, pretežno u brdsko-planinskim predelima.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

- Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena - saopštio je RHMZ.

Prolazno naoblačenje

U sredu se očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine.

- U četvrtak i petak pretežno sunčano. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 stepena.

Premeštanje hladnog fronta

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuku naveo je da su danas na jugoistoku regiona mogući pljuskovi, dok će nad ostalim delom suvo.

- Do srede maksimumi od 24 do 29 stepeni. U sredu na kratko toplije uz maksimume koji bi ponege dostizati i 32, a u zaleđu Jadrana i 34 stepena. Istog dana tokom posle podneva premeštanje još jednog oslabljenog hladnog fronta donosi mestimične pljuskove, posebno na severoistoku regiona uz novo osveženje te bi se u četvrtak maksimumi kretali od 22 do 27 stepeni - naveo je Čubrilo i dodao:

- Od petka da do oko 17. jula uglavnom suvo, mada su do 12. jula i dalje mogući lokalni pljuskovi. Postepeno će otopljavati i oko 15. jula bi se maksimumi kretali od 27 do 34, a u zaleđu Jadrana i do 38 stepeni Celzijusa, što su uobičajne letnje temperature vazduha.

Oko 17. jula modeli i dalje sugerišu mogućnost konkretnijeg pogoršanja i osveženja.

Autor: D.B.