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Stanje na putevima: Produžena čekanja za kamione na izlazu iz zemlje

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Kamioni na graničnim prelazima prema Hrvatskoj danas čekaju više sati, a najduže se zadržavaju na prelazu Šid, gde čekanje iznosi pet sati, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje za teretna motorna vozila iznosi četiri sata, dok se na prelazu Bezdan čeka tri sata.

Kada je reč o granici sa Mađarskom, na graničnom prelazu Horgoš kamioni čekaju 60 minuta. Iz Puteva Srbije dodaju da na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.S.

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