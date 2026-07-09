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Sunčano i toplo, sa temperaturama do 30 stepeni: Narednih dana RASTU TEMPERATURE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U Srbiji će u četvrtak, 9. jula preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni.

U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.

Autor: S.M.

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