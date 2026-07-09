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ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Zakon o roditeljima negovateljima je plod vaše borbe, država stoji uz vas

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obratila se učesnicima Letnjeg kampa „Glavu gore – bez barijera” 2026 za mlade obolele od mišićne distrofije i drugih srodnih neuromišićnih bolesti, poručivši da je Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima rezultat višegodišnje borbe porodica koje brinu o svojim najmilijima i važan korak ka izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite.

Obraćajući se mladima, njihovim roditeljima i predstavnicima udruženja, ministarka je istakla da je rad na ovom zakonu bio ispunjen brojnim izazovima, ali i snažnom verom da će država konačno prepoznati žrtvu i posvećenost roditelja koji su čitav život posvetili brizi o svojoj deci.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Ovo je vaš zakon. Ovo je plod vaše borbe i rezultat svih godina koje ste posvetili onima koje najviše volite. Znam da bi svaki roditelj za svoje dete dao sve i zato je naša obaveza bila da država stane uz vas“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da usvajanje zakona nije kraj, već početak daljih reformi u sistemu socijalne zaštite, sa ciljem da nijedan roditelj više ne strahuje šta će biti sa njegovim detetom kada njega više ne bude.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je najavila da će već naredne nedelje biti usvojene izmene pravilnika kojima se po prvi put uvode usluge zajednice stanovanja i inkluzivnog asistenta.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Inkluzivni asistent biće namenjen pre svega deci i mladima sa autizmom i drugim oblicima invaliditeta, koji nakon završetka školovanja ostaju bez prava na ličnog pratioca. Želimo da razvijamo usluge koje će im obezbediti kontinuiranu podršku i veću samostalnost“, istakla je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je zahvalila udruženjima i svim članovima radne grupe koji su svojim predlozima doprineli izradi zakona, ističući da će Ministarstvo nastaviti da bude pouzdan partner u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

Ona je podsetila da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo realizaciju Letnjeg kampa „Glavu gore – bez barijera” sa 3,7 miliona dinara i poručila da će nastaviti da podržava projekte koji doprinose socijalnoj inkluziji, rehabilitaciji i kvalitetnijem životu mladih sa invaliditetom.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

#Glavu gore – bez barijera

#Milica Đurđević Stamenkovski

#ministarka za rad

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