ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Zakon o roditeljima negovateljima je plod vaše borbe, država stoji uz vas

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obratila se učesnicima Letnjeg kampa „Glavu gore – bez barijera” 2026 za mlade obolele od mišićne distrofije i drugih srodnih neuromišićnih bolesti, poručivši da je Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima rezultat višegodišnje borbe porodica koje brinu o svojim najmilijima i važan korak ka izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite.

Obraćajući se mladima, njihovim roditeljima i predstavnicima udruženja, ministarka je istakla da je rad na ovom zakonu bio ispunjen brojnim izazovima, ali i snažnom verom da će država konačno prepoznati žrtvu i posvećenost roditelja koji su čitav život posvetili brizi o svojoj deci.

„Ovo je vaš zakon. Ovo je plod vaše borbe i rezultat svih godina koje ste posvetili onima koje najviše volite. Znam da bi svaki roditelj za svoje dete dao sve i zato je naša obaveza bila da država stane uz vas“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da usvajanje zakona nije kraj, već početak daljih reformi u sistemu socijalne zaštite, sa ciljem da nijedan roditelj više ne strahuje šta će biti sa njegovim detetom kada njega više ne bude.

Ministarka je najavila da će već naredne nedelje biti usvojene izmene pravilnika kojima se po prvi put uvode usluge zajednice stanovanja i inkluzivnog asistenta.

„Inkluzivni asistent biće namenjen pre svega deci i mladima sa autizmom i drugim oblicima invaliditeta, koji nakon završetka školovanja ostaju bez prava na ličnog pratioca. Želimo da razvijamo usluge koje će im obezbediti kontinuiranu podršku i veću samostalnost“, istakla je ministarka.

Ministarka je zahvalila udruženjima i svim članovima radne grupe koji su svojim predlozima doprineli izradi zakona, ističući da će Ministarstvo nastaviti da bude pouzdan partner u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

Ona je podsetila da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo realizaciju Letnjeg kampa „Glavu gore – bez barijera” sa 3,7 miliona dinara i poručila da će nastaviti da podržava projekte koji doprinose socijalnoj inkluziji, rehabilitaciji i kvalitetnijem životu mladih sa invaliditetom.