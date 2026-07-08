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Milica Đurđević Stamenkovski: Porodice poput Popovskih pokazale značaj Zakona o roditeljima negovateljima

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je u Narodnoj skupštini organizovan doručak sa porodicom Popovski, ističući da upravo njihove životne priče potvrđuju koliko je Srbiji bio potreban Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima.

Kako je navela, Marija Popovski već 23 godine kao samohrana majka brine o svojoj ćerki Jeleni, koja živi sa Movat–Vilsonovim sindromom. U svakodnevnoj brizi o sestri pomaže i Nikolina, koja zajedno sa majkom deli odgovornost i izazove koje nosi porodični život.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je ocenila da su iskustva porodica poput Popovskih važan pokazatelj potrebe za unapređenjem sistema podrške roditeljima i negovateljima koji su svoj život posvetili brizi o članovima porodice sa teškim zdravstvenim stanjima.

„Hvala Mariji, Jeleni i Nikolini na poverenju, iskrenosti i snazi. Nastavićemo da gradimo sistem koji prepoznaje žrtvu, vrednuje ljubav i pruža sigurnost onima koji najveći deo svog života posvete brizi o svojim najmilijima“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Popovski

#Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima

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