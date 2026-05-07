AKTUELNO

Politika

Đurđević na konferenciji 'Nijedna mama nije sama': Okončana Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima negovateljima

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministarstvo Za Rad, Zapošljavanje, Boračka I Socijalna Pitanja ||

„Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima okončana je danas i nacrt će se uskoro naći pred poslanicima u Narodnoj Skupštini“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na konferenciji pod nazivom „Nijedna mama nije sama“.

Ona je istakla da će se, nakon sumiranja svih predloga, analiza i pitanja, pomenuti nacrt uobličiti i u što kreaćem roku, uputiti Narodnoj Skupštini na odlučivanje o usvajanju, kako bi krenula i njegova zvanična primena.

Foto: Foto/Ministarstvo Za Rad, Zapošljavanje, Boračka I Socijalna Pitanja

„To je istorijski zakon i mnogo više od propisa i dokumenta, jer će promeniti život određenim porodicama“, naglasila je ministar.

Kako je navela, svi treba da budemo svesni da je reč o roditeljima čiji je primarni problem toliko težak da ne postoji ni propis ni dokument koji će tako nešto rešiti, jer oni sa sobom nose veliko breme, ali da ono što država može da im obezbedi jeste sigurnost i izvesnost.

Foto: Foto/Ministarstvo Za Rad, Zapošljavanje, Boračka I Socijalna Pitanja

„Svaki roditelj koji je nezaposlen i 24 časa brine o svom detetu, koje je korinik uvećane tuđe nege i pomoći, imaće mesečnu naknadu plus uplatu poreza i doprinosa, čime će sticati staž i pravo na penziju kao i zdravstvenu zaštitu. Na taj način mi institucionalizujemo i sistemski prepoznajemo položaj roditelja negovatelja“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila i da će se uskoro usvojiti i Zakon o registru osoba sa invaliditetom, čime će postojati baza, odnosno njihov tačan broj.

Foto: Foto/Ministarstvo Za Rad, Zapošljavanje, Boračka I Socijalna Pitanja

„Kada to imate, onda možete i bolje da kreirate i politike prema njima, mere zaštite, programe podrške, beneficije i sve ono što će značiti za njihov bolji položaj u društvu“, zaključila je ministarka.

Autor: A.A.

#Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima negovateljima

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Zakon

POVEZANE VESTI

Društvo

VELIKA VEST ZA RODITELJE U SRBIJI! Ministarka Đurđević Stamenkovski otkrila: Počela rasprava o novom zakonu – stižu mesečne naknade i staž!

Politika

USVOJEN NACRT ZAKONA O RODITELJU-NEGOVATELJU! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Predviđa mesečnu naknadu i uplatu poreza i doprinosa nezaposlenim rodi

Politika

CILJ SVIH NAŠIH MERA JE DA ČOVEK BUDE U FOKUSU: Ministarka Stamenkovski na konferenciji 'Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija'

Politika

Đurđević Stamenkovski: Predsednik Vučić podržao inicijativu Zakona roditelj-negovatelj

Društvo

ŠTA RODITELJI NEGOVATELJI STIČU PRIMENOM NOVOG ZAKONA: Ministarka Stamenkovski objavila detalje (FOTO)

Društvo

'KAD NJIH HRANIMO, KAO DA BOGA HRANIMO...' Ministarka Stamenkovski o susretu sa monahinjama iz manastira Izvor, koje brinu o najtežim slučajevima