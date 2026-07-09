LEPE VESTI ZA PUTNIKE IZ SRBIJE: EU odložila uvođenje naplate za ulazak u zemlje Šengena

Razgovori o odlaganju uvođenja sistema ETIAS usledili su nakon tehničkih problema i sporog uvođenja novog elektronskog EES sistema.

Primena novog onlajn sistema za ulazak u države Evropske unije odložena je za sledeću godinu, nakon haotičnog početka primene EES sistema elektronske provere koji je poremetio posete državama članicama, prenosi Fajnenšal tajms.

Oko 1,4 milijarde putnika na koje se primenjuje bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju moraće da se registruju putem sistema ETIAS, evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja, koji je sličan američkom sistemu ESTA.

Svi koji budu želeli da uđu na teritoriju država članica EU moraće da plate 20 evra i da prođu bezbednosne provere.

Razgovori o odlaganju uvođenja sistema ETIAS usledili su nakon tehničkih problema i sporog uvođenja novog elektronskog EES sistema.

Zbog EES sistema su na granicama širom EU nastale gužve, a od putnika se prilikom prelaska granice traži da skeniraju otiske prstiju i da se fotografišu.

Avio-kompanije su zbog velikih gužvi upozorile na haotično leto, podseća Fajnenšal tajms.

Agencija EU zadužena za implementaciju ETIAS-a, EU-LISA, priznala je da pokretanje tog sistema do kraja godine nije izvodljivo, saznaje Fajnenšal tajms od tri izvora koja su upoznata sa tim pitanjem.

Izvori navode da je na sastanku upravnog odbora agencije EU-LISA kako bi razmotrili odlaganje uvođenja sistema za kasniji datum. Dodaju da bi odbor trebalo ponovo da se sastane u septembru kako bi razmotrili novi rok za uvođenje sistema.

Portparol agencije je potvrdio da se upravni odbor sastao 17. juna i da se razgovaralo o početku rada sistema, ali da od tada nije bilo daljeg razvoja događaja po toj temi.

Uvođenje sistema ETIAS moguće tek nakon uspešnog testiranja

Evropska komisija je odgovorna za određivanje datuma početka rada sistema, ali to može da učini tek nakon što EU-LISA uspešno testira sistem ETIAS.

Izvor Fajnenšel tajmsa navodi da "i dalje postoje neki IT problemi" sa ETIAS-om i da je bolje da se prvo sredi EES sistem pre uvođenja još jednog sistema koji će ponovo udvostručiti redove na graničnim prelazima.

Evropski komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner je u pismu rukovodiocima avio-kompanija za situaciju u vezi sa EES sistemom okrivio nacionalne vlade.

- Drugi faktori koji nisu povezani sa EES-om, poput nedovoljnog broja osoblja ili nedostatka adekvatne infrastrukture, mogli bi da budu uzrok kašnjenja - naveo je Bruner u pismu u koje je Fajnenšal tajms imao uvid.

Portparol Evropske komisije istakao je da su pripreme za pokretanje ETIAS-a u toku, ali da je očigledno da, kao i kod svakog velikog IT sistema, mnogi faktori dolaze u obzir prilikom donošenja odluke o pokretanju.

Nekoliko zvaničnika Evropske unije navelo je da nisu iznenađeni što se EU-LISA bori da ispuni rok za uvođenje ETIAS-a.

Podeljena su mišljenja u vezi sa pokretanjem sistema, pojedini izvori misle da odlaganje verovatno neće biti dugo, dok drugi navode da je pokretanje sistema ove godine "iluzorno".

Autor: D.B.