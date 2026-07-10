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Srbina žena zadržala da ne ispadne kroz prozor: Otkriven uzrok nesreće na letu Solun - Minhen

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pravu dramu tokom leta doživeli su jutros putnici aviona koji je poleteo iz Soluna za Minhen u Nemačkoj.

Zaglušujuća buka, polomljen prozor na nekoliko hiljada metara iznad zemlje, 61-godišnji državljanin Srbije kojeg je dekompresija kabine aviona gotovo "izvukla" napolje i njegova supruga koja ga je držala kako bi ostao na svom mestu.

Sve to odigralo se tokom leta, prenose grčki mediji.

Prema dostupnim informacijama, sve je počelo usled ozbiljnog kvara na motoru aviona koji je obavljao let u petak ujutru, 10. jula. Naime, usled kvara sa motora su se odvojili pojedini delovi, što je dovelo do pucanja prozora na avionu.

Pilot je, kako se navodi, odmah uočio nastali problem i dobio nalog da se vrati na Aerodrom "Makedonija" u Solunu, sa kojeg je avion poleteo neposredno pre toga.

Tokom incidenta primenjeni su svi bezbednosni protokoli, a avion je bez dodatnih problema sleteo i prevezen je na poseban parking prostor na aerodromu.

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Autor: Marija Radić

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