Ništa od prijatnog, suncem 'okupanog' vikenda: Dva visinska ciklona jure ka Srbiji - U subotu i nedelju potop, a sledeće nedelje stiže NOVA opasnost (FOTO)

Leto na Balkanu uvek donosi nepredvidive obrte, a najnoviji meteorološki podaci ukazuju na to da se nalazimo pred veoma dinamičnim periodom. Dok su se mnogi nadali stabilnom sunčanom vremenu, atmosfera ima drugačije planove, bar prema onome što pokazuje trenutna sinoptička situacija.

Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, meteorologa amatera, pred nama je vikend koji će obeležiti velika nestabilnost. Već u petak uveče i tokom subote, atmosfera nad našim regionom postaće veoma napeta, što će rezultirati padavinama koje u nekim predelima mogu biti veoma intenzivne.

Glavni krivac za ovakvo vreme je visinski ciklon koji će svojim centrom biti stacioniran iznad Ukrajine i Rumunije, ali će svojom periferijom značajno uticati na naše predele sve do utorka sledeće nedelje. Kako navodi Marko Čubrilo, ovaj ciklon će usloviti povremenu pojavu nestabilnosti, a posebno kritičan biće vikend.

Subota je dan kada se očekuje najveća šansa za pljuskove, koji bi lokalno mogli biti i vrlo jaki, što praktično znači da su moguće i nepogode u pojedinim mestima. Čubrilo ističe da će upravo ovaj uticaj visinskog ciklona sprečiti prodor vrelih vazdušnih masa iz severne Afrike ka nama, dok će taj tropski talas ponovo zahvatiti zapadne delove evropskog kontinenta.

U subotu su mogući gradonosni pljuskovi

Maksimalne dnevne temperature tokom vikenda i početkom nedelje kretaće se uglavnom od 24 do 29 stepeni, što je, kako smatra Čubrilo, vrlo umerena letnja temperatura s obzirom na to da smo u sredini jula. Takođe, on dodaje da će noći u ovom periodu biti relativno sveže, što će mnogima doneti preko potreban odmor od prethodnih vrućina.

Nakon nestabilnog vikenda, stabilizacija neće dugo potrajati. Sredinom naredne nedelje, tačnije oko srede, očekuje se kratkotrajno poboljšanje vremena uz nešto više temperature koje će se kretati od 25 do 31 stepen. Međutim, Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi upozorava na novu, kratkotrajnu destabilizaciju i osveženje.

Trenutni proračuni koje je analizirao Čubrilo vide još jedan visinski ciklon, koji bi se ovoga puta iz Poljske spustio direktno ka našim predelima. Prema njegovim rečima, ovaj sistem bi već u četvrtak mogao da donese nove pljuskove i dodatno osveženje. On napominje da će se sinoptička situacija za sredinu sledeće nedelje još preciznije razvijati u narednim danima, ali je osveženje u četvrtak veoma izvesno.

Povratak letnjih vrućina u drugom delu jula

Oni koji priželjkuju prave letnje temperature doći će na svoje u periodu od oko 17. jula pa sve do 20. jula. U tom intervalu biće pretežno suvo i toplo uz prave letnje vrućine. Maksimumi će se u većini mesta kretati od 28 do 34 stepena, dok će znatno toplije biti samo u zaleđu Jadrana, gde bi živa u termometru mogla dostići i 38 stepeni.

Širenje nestabilnosti oko 20. jula

Ipak, Čubrilo smiruje situaciju navodeći da se za sada vrednosti preko 34 stepena u većem delu kopna ne očekuju, te da bi ovo bio jedan normalan talas letnje vrućine. Međutim, ni ovaj topli period neće biti dugog veka.

Veliki preokret oko 20. jula

Sve oči su sada uprte u datum oko 20. jula. Numerički modeli trenutno pokazuju da bi upravo tada moglo doći do jačeg pogoršanja vremena praćenog osetnijim osveženjem. Ukoliko se ovi proračuni ostvare, to bi značilo kraj još jednog toplotnog talasa i povratak na znatno prijatnije temperature.



Nakon burnog juna, leto nastavlja u umerenijem tonu, barem prema trenutno dostupnim podacima.



- Nije li već najtopliji deo leta za nama? - zapitao se Čubrilo u svojoj dugoročnoj prognozi, ukazujući na to da bi se sinoptika mogla razvijati tako da ekstremne vreline ostanu iza nas, dok bi ostatak leta protekao u znatno podnošljivijim okvirima.

Autor: D.B.