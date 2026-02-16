STIŽE NOVA TURA SNEGA, PADAĆE I U BEOGRADU! Spemite se za nove PROMENE VREMENA: Ovo se mnogima neće svideti

Iako smo mislili da polako ispraćamo zimu, najnoviji meteorološki podaci ukazuju na to da nas u narednim satima očekuje pravi vremenski rolerkoster. Poznati meteorolog Ivan Ristić oglasio se sa najnovijom prognozom koja kombinuje precizne matematičke modele i narodno verovanje, najavljujući sneg već za sutra, ali i skori dolazak proleća.

Prema vremenskoj prognozi Ivana Ristića, GENS model ne greši i već sutra se očekuje sneg u većem delu zemlju. On je upozorio da nas najveća promena očekuje nas već u utorak, 17. februara i da meteorološki modeli, koji su se pokazali kao izuzetno pouzdani, crtaju snežni pokrivač u značajnom delu zemlje.

Pozivajući se na GENS model, Ivan Ristić objašnjava da je reč o proračunima koji retko najavljuju sneg jer je potrebno da se poklope svi parametri, ali kada ga najave – to se i ostvari.

- GENS model retko prognozira sneg, potrebno je da se svi ensambli poklope, ali retko i greši, to smo se uverili juče - napisao je Ristić.

Dodaje da su "za sutra prognozira solidne snežne padavine i u Beogradu i delu Vojvodine".

Dakle, Beograđani i Vojvođani, pripremite se za zimske uslove u prepodnevnim časovima, jer su za tada najavljene snežne padavine.

Narednih 15 dana: Sistem toplo-hladno

Ako se pitate šta nas čeka nakon sutrašnjeg snega, odgovor leži u modelu IRIE AIFS. Prema Ristićevim rečima, stabilizacije još uvek nema na vidiku, bar ne u prvoj polovini narednog perioda.

- IRIE AIFS u narednih 15 dana prognozira promenljivo vreme sa skoro pravilnim talasnim oscilacijama vremena i temperature, što bi se reklo toplo-hladno- navodi Ristić.

On dodaje da će ovaj period obeležiti "smena kraćih otopljenja i zahlađenja praćenih snegom", a da se, konkretno po tom modelu "sutra sneg očekuje i u Beogradu u prepodnevnim časovima".

Mečka Dunja i kraj zime

Ipak, nije sve tako sivo i hladno. Jučerašnji praznik Sretenje doneo je i tradicionalnu "prognozu" naše najpoznatije mečke Dunje, a Ristić ističe da se njeno ponašanje poklapa sa onim što vide superkompjuteri za kraj meseca.

S obzirom na to da je Dunja izašla iz jazbine i nije se uplašila svoje senke, verovanje kaže da zima odlazi.

- Mečka Dunja je izašla i nije ugledala svoju senku tako da je prema njenoj prognozi sa zimom završavamo vrlo brzo, možda već ove nedelje - ističe Ristić u svojoj objavi.

Ono što je fascinantno jeste da se narodno verovanje ovoga puta susreće sa naukom. Ristić zaključuje optimističnom najavom za kraj februara:

- Puno modela najavljuje neki stabilniji i topliji period krajem februara što se uklapa u Dunjinu prognozu - kaže Ristić.

Zaključak je jasan: sutra nas očekuju padavine i prava zima, narednih dana promenjivo vreme, ali postoji svetlo na kraju tunela da bi proleće moglo da stigne već krajem meseca.

Autor: S.M.