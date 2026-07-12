MILIJARDE ZA PODSTICAJ RAĐANJA: Iako država ulaže ogroman novac, ministarka Macura upozorava da demografska slika Srbije i dalje zabrinjava

Povodom Svetskog dana stanovništva, ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura ocenila je da demografska situacija u Srbiji i dalje zahteva odgovoran i zajednički pristup.

Iako država godišnje izdvaja više od milijardu evra za direktnu podršku porodicama — kroz finansijsku pomoć, subvencije za rešavanje stambenog pitanja i kontinuirana ulaganja u procese biomedicinski potpomognute oplodnje — statistički podaci za prošlu godinu ukazuju na to da se Srbija i dalje suočava sa negativnim prirodnim priraštajem i procesom starenja stanovništva. Ipak, iz kabineta ministarke napominju da je pad broja stanovnika nešto manji u odnosu na prethodnu godinu.

Posebnu zabrinutost izaziva nastavak pada broja prvorođene i drugorođene dece, kao i trend sve češćeg odlaganja roditeljstva.

U partnerstvu sa IVF Centrom i uz podršku premijera Đure Macuta, pokrenuta je Nacionalna kampanja o fertilitetu „Za srce više“, sa ciljem da se mladim ljudima pruže proverene i naučno utemeljene informacije o reproduktivnom zdravlju. Ministarka Macura je istakla da kampanja ne služi za vršenje pritiska na žene, već da kroz edukaciju u Savetovalištima za mlade omogući mladima da informisano donose važne životne odluke, svesni ograničenja koja nameće biološki sat.

Autor: D.S.