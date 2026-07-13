PSIHOLOGIJA I LOGOPEDIJA NAJTRAŽENIJE: Završen prvi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu

Završen je prvi upisni rok za školsku 2026/2027. godinu na fakultete Univerziteta u Beogradu, uz odlične rezultate – ove godine upisano je ukupno 11.687 studenata, što je značajan porast u odnosu na prethodne tri godine.

Kako navode sa Univerziteta, u odnosu na prošlu godinu, broj upisanih brucoša veći je za čak 703 studenta.

Koji fakulteti su popunili sva mesta?

Najveći broj kandidata uspešno je prošao selekciju na četiri fakulteta, gde su sva raspoloživa mesta popunjena već u prvom roku:

Arhitektonski fakultet

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Fakultet političkih nauka

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Najtraženiji smerovi

Kao i prethodnih godina, apsolutni favorit među budućim studentima je smer Psihologija na Filozofskom fakultetu. Pored psihologije, izuzetno veliko interesovanje vladalo je i za smer Logopedija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Struktura upisanih

Prema preliminarnom izveštaju, od ukupno 11.687 studenata:

7.812 steklo je pravo na finansiranje iz budžeta.

3.875 studenata upisalo se u statusu samofinansirajućih.

Autor: D.S.