MAJA GOJKOVIĆ U POLJSKOJ: Obilazak Parka svemirskih tehnologija i razgovori o saradnji u Zjelonoj Gori

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković započela je zvaničnu posetu Zjelonoj Gori u Poljskoj obilaskom Parka svemirskih tehnologija „PTK Lubuške“, jednog od najznačajnijih poljskih centara za istraživanje, razvoj i inovacije u oblasti satelitskih tehnologija i bespilotnih letelica.

Institucionalna saradnja i razmena znanja

Tokom sastanka sa rukovodstvom ovog centra, fokus je bio na uspostavljanju institucionalne saradnje i povezivanju naučnoistraživačkih instituta iz AP Vojvodine sa poljskim partnerima. Razmenjena su iskustva o modelima kojima se uspešno povezuju nauka, privreda i visokotehnološka industrija.

Park „PTK Lubuške“, otvoren krajem 2023. godine, prepoznat je kao jedan od najsavremenijih centara te vrste u Poljskoj, a posebno značajnu ulogu u njegovom radu ima saradnja sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA).

Delegacija i podrška

U delegaciji Pokrajinske vlade, pored predsednice Gojković, nalaze se i:

Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Obilasku Parka prisustvovali su i Hubert Harasimovič, zamenik maršala Lubuškog vojvodstva, kao i ambasador Republike Srbije u Poljskoj, Nebojša Košutić.

Autor: D.S.