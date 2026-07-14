Raste temperatura! Maksimalno do 34 stepena, a sutra PROMENA

Vremenska prognoza za utorak 14. jul 2026. godine.

Prema vremenskoj prognozi za utorak 14. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove. Maksimalna dnevna od 23 do 34 stepena uz slabije lokalne pljuskove u toku dana.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za sredu 15. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 23 do 30 stepeni uz lokalne padavine.

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 16. jul, biće promenljivo, u popodnevnim časovima pojava pljuskova uz grmljavinu. Najniža temperatura od 18 do 28 stepeni, a najviša do 32 stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.