Ponovo se zatresla Srbija: Registrovan novi zemljotres

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 14. jul 2026 u 10:48 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Prokuplje, na oko 3.7464 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.22 i dužine 21.63.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.