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ŠIRI SE FLOTA ER SRBIJE: Stigao novi erbas A320 na beogradski aerodrom!

Izvor: Pink rs, Foto: Tanjug/MENEZIS AVIATION/MILOŠ TUNIĆ ||

Er Srbija je saopštila da je danas dočekala još jedan avion tipa erbas A320, koji je sleteo na Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu i uskoro će biti uključen u redovan saobraćaj nacionalne avio-kompanije.

Nova letelica proizvedena je 2007. godine i ima 180 sedišta, a pre dolaska u Beograd je prošla proces farbanja u Holandiji, gde je dobila i prepoznatljiv vizuelni identitet Er Srbije.

„Uvođenje još jednog erbasa A320 u saobraćaj deo je kontinuiranog procesa obnove flote Er Srbije. Ovim avionima postepeno zamenjujemo starije letelice tipa A319, čime povećavamo broj raspoloživih sedišta i unapređujemo efikasnost operacija. Naš cilj je da flotu razvijamo dugoročno i planski, prilagođavajući njenu strukturu potrebama tržišta i daljem razvoju kompanije“, rekao je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Er Srbija trenutno raspolaže flotom koju čine avioni tipa erbas A330-200, A320-200, A319-100, embraer E195 i ATR 72-600, navodi se u saopštenju.

Autor: D.S.

#Aerodrom Nikola Tesla

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