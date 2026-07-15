Prvi pozivi za vojni rok stižu u oktobru: Ovo su detalji obuke i prava onih koji ulože prigovor savesti

Posle više od 15 godina pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prof. dr Miroslav Bjegović za emisiju "Redakcija" otkrio je kada stižu prvi pozivi, kako će izgledati 75 dana u kasarni i ko će morati da služi duže.

Posle više od decenije pauze, Srbija se priprema za veliki povratak obaveznog služenja vojnog roka. Država je donela odluku o ponovnom aktiviranju sistema regrutacije, što znači da se uniforma, kasarna i vojnička disciplina vraćaju u život hiljade mladih širom zemlje.

Šta će doneti ovaj veliki zaokret, kada bi prvi pozivi mogli da stignu, kako će izgledati 75 dana u kasarni i kroz kakav program će budući vojnici prolaziti, za emisiju "Redakcija", otkrio je prof. dr Miroslav Bjegović.

- Kada je reč o prvim pozivima koji će biti upućeni mladim regrutima, prvenstveno generaciji rođenoj 2006. godine, očekujem da će to biti već tokom oktobra. Pre toga je potrebno da jedan deo zakona prođe skupštinsku proceduru, pre svega u delu koji se odnosi na trajanje vojnog roka od 75 dana, s obzirom na to da je ranije, pre 15 i po godina, vojni rok trajao šest meseci. Nakon toga biće upućeni pozivi za medicinsko-psihološke preglede. Vojnomedicinski centri su spremni i tamo će se procenjivati zdravstvena i psihofizička sposobnost regruta, kao i za koje dužnosti su najpogodniji - rekao je Bjegović.

Prvi regruti u kasarnama od marta

Profesor je za Kurir televiziju govorio o proceduri nakon pregleda kandidata i planovima za prve generacije koje će služiti vojni rok.

- Jedan manji procenat kandidata možda neće biti ocenjen kao sposoban za rukovanje oružjem, prvenstveno zbog zdravstvenih ili psiholoških razloga. Nakon završenih pregleda, regruti će dobijati pozive sa tačnim datumima kada treba da se jave u kasarne. Prva martovska klasa očekuje se u martu naredne godine, kada je planirano da bude pozvano oko 5.000 mladih regruta, dok bi tokom cele godine vojni rok trebalo da prođe ukupno oko 20.000 mladića - naveo je.

Rok traje 75 dana, ali postoji i grupa kojoj će služenje trajati duže. Na pitanje koja je razlika i koliko je važno da Srbija ponovo ima obavezno služenje vojnog roka odgovorio je:

- Srbija i njen sistem nacionalne bezbednosti baštine koncept totalne odbrane, zbog čega je obavezno služenje vojnog roka neophodno. Imamo prazninu od gotovo 16 godina, odnosno generacije mladih ljudi koje nisu prošle osnovnu vojničku obuku. Ta obuka je važna kako bi u nepredviđenim situacijama mogli da zaštite sebe, svoje bližnje, ali i svoju državu. Kada govorimo o dužem služenju, to se odnosi na one koji ulože prigovor savesti i ne žele da služe sa oružjem. Za njih će vojni rok trajati duplo duže, odnosno 155 dana. To ne znači da će oni služiti u civilnim ustanovama. I oni će biti u kasarnama i vojnim objektima, gde će obavljati poslove u okviru logistike i druge zadatke koji ne zahtevaju upotrebu oružja.

- Moguće je da će neki od njih biti obučavani i za savremene oblasti, poput rada sa dronovima, što će predstavljati deo njihove obuke. Takođe, oni koji ne prođu psihofizičke i zdravstvene provere mogu biti oslobođeni služenja. 75 dana će biti sasvim dovoljno da mladi vojnici savladaju sve što je potrebno. To govorim kao neko ko je završio srednju vojnu školu, Vojnu akademiju i ko je oficir pešadije. Prvih 30 dana biće posvećeno teorijskoj nastavi i osnovnoj vojničkoj obuci, uključujući rukovanje oružjem, sklapanje i rasklapanje puške i osnovne strojeve radnje - istakao je profesor.

- Narednih 30 dana namenjeno je specijalizovanoj i grupnoj obuci na nivou odeljenja, voda i čete, dok je poslednjih 15 dana predviđeno za terensku obuku, gde se sve naučeno primenjuje u uslovima koji približavaju realnim situacijama. To je dovoljno za osnovnu pešadijsku obuku. Nakon završetka vojnog roka, regruti će biti upisani u rezervni sastav i pozivani na vežbe kako bi dodatno usavršavali znanje i obavljali složenije zadatke. Siguran sam da će velika većina naših mladih ljudi biti ponosna kada stane ispred srpske zastave i obuče uniformu. To će biti ponos i za njihove porodice, ali i za celu Srbiju, jer ponovo imamo vojsku u punom kapacitetu - za emisiju "Redakcija", zaključio je Bjegović.

Autor: S.M.