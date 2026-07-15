Krenuli na put, pa zapeli na granici: Višesatna čekanja na graničnim prelazima Srbije

Teretna vozila ovog jutra suočavaju se sa višesatnim zadržavanjima na nekoliko graničnih prelaza, a najteža situacija zabeležena je na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, gde kamioni čekaju i do pet sati.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko 300 minuta, dok je na prelazu Bezdan zadržavanje oko četiri sata.

Na Kelebiji i Batrovcima kamioni čekaju oko 180 minuta, dok je na Horgošu zadržavanje oko dva sata. Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila na izlazu čekaju približno 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, dok se saobraćaj na naplatnim stanicama širom Srbije odvija bez čekanja.

Vozače tokom dana očekuju i radovi na više putnih pravaca. Na auto-putu E-75, između petlje Sirig i naplatne stanice Novi Sad jug, u smeru Subotica–Beograd, do 21. jula od 8 do 17 časova izvodiće se košenje trave u srednjem pojasu. Preticajna traka biće zatvorena, a saobraćaj će se odvijati voznom trakom.

Na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica, u smeru Niš–Beograd, danas od 9 do 15 časova sukcesivno će biti zatvarana preticajna traka zbog košenja razdelnog pojasa.

Radovi se izvode i na području petlje Beograd u smeru ka Novom Sadu, gde je zauzeta zaustavna traka, dok se vozila kreću preostalim slobodnim trakama.

Potpuna obustava saobraćaja na snazi je na deonici Kovin–Ralja, od glavnog ulaza u železaru HBIS do naselja Ralja, zbog zamene kolovozne konstrukcije. Radovi će trajati do 10. avgusta, a saobraćaj je preusmeren preko petlji Smederevo i Požarevac.

Vozačima se savetuje dodatni oprez u zonama radova, poštovanje privremene signalizacije i da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima.

Autor: S.M.