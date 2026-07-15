OGLASIO SE RHMZ: U narednih sat vremena očekujte kišu – evo koji su delovi zemlje prvi na udaru

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je hitno saopštenje na svom zvaničnom sajtu povodom vremenskih prilika u Srbiji. U narednom satu, u srednjem i južnom Banatu očekuje se retka pojava slabe kiše.

Vremenska prognoza za naredne dane

U nastavku sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme:

Od četvrtka (16.07.) do subote (18.07.): Maksimalne temperature kretaće se u intervalu od 32 do 37 °C.

Četvrtak (16.07.): Uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Petak (17.07.): Padavine će u većini mesta izostati.

Subota (18.07.): Najavljuje se promena vremena uz osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom, kao i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.

Nedelja (19.07.): Na severu Srbije uslediće razvedravanje, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom.

Početak naredne sedmice (20–22.07.): Očekuje se pretežno sunčano vreme uz prijatnije temperature koje će se u većini mesta kretati od 24 do 31 °C.



Autor: D.S.