Vernici idu na njegov grob po pomoć i isceljenje: Ovo je priča o svecu koga danas proslavljamo, a koji je postradao za Hrista!

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas se sećaju Svetog Jakinta, dvorjanina cara Trajana koji je odbio da se odrekne Hrista i postradao 108. godine.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetom mučeniku Jakintu, mladom hrišćaninu koji je postradao početkom drugog veka za vreme vladavine rimskog cara Trajana.

Sveti Jakint bio je dvorjanin cara Trajana i potajni hrišćanin. Prema predanju, kada je car sa svojim dvorjanima prinosio žrtve idolima, Jakint je odbio da učestvuje u toj svečanosti zbog svoje vere u Hrista. Zbog toga je optužen i izveden pred cara, koji je pokušao da ga nagovori da se odrekne hrišćanstva i pokloni se idolima.

Jakint je ostao nepokolebljiv i pred carem je rekao:

"Ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, Njemu se klanjam, i Njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog."

Zbog odbijanja da se odrekne svoje vere, po carevoj naredbi bio je mučen i bačen u tamnicu. Prema crkvenom predanju, vojnici su mu uskraćivali hranu i davali samo ono što je bilo prinošeno idolima, ali sveti Jakint nije želeo da se time hrani. Posle osam dana provedenih u tamnici, preminuo je.

Predanje govori da su tamničari nakon njegove smrti videli dva svetla anđela u tamnici - jednog koji je pokrivao telo mučenika svetlom odećom i drugog koji mu je stavljao venac na glavu. Cela tamnica, kako se navodi u žitiju, bila je ispunjena svetlošću i mirisom.

U crkvenim zapisima navodi se da je Sveti Jakint stradao 108. godine, a njegovo stradanje ostalo je svedočanstvo o istrajnosti u veri.

Tropar: "Mučenik Tvoj Gospode, Jakint, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

Prema drugom predanju, Sveti Jakint je rođen od pobožnih roditelja Teoklita i Teonile u gradu Amastridi. Još od detinjstva pokazivao je veliku duhovnu revnost, a u žitiju se navode i čuda koja je činio prizivanjem imena Hristovog.

Posebno se pominje događaj kada je, videvši idolopoklonike kako se klanjaju jednom drvetu, u svojoj revnosti posekao taj idol. Zbog toga je uhvaćen i odveden pred gradske starešine, gde je mučen, a potom bačen u tamnicu, u kojoj je predao dušu Bogu.

U predanju se takođe navodi da su se na njegovom grobu događala čuda. Svake godine, na dan njegovog praznika, kada su se vernici okupljali na bogosluženju, iz groba se pojavljivao prah koji je episkop sakupljao i delio vernicima, a koji je, prema verovanju, pomagao u isceljenju telesnih i duševnih bolesti.

Autor: A.A.