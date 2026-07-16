Zašto je danas najteži dan? Jedna brojka otkriva zašto živimo u PAKLU, a nije temperatura

Iako bi većina ljudi na prvi pogled pomislila da je temperatura od 29 °C u Beogradu ili Novom Sadu sasvim podnošljiva za julsko prepodne, podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) kriju detalj koji objašnjava zašto je danas zapravo izuzetno sparno, teško i subjektivno neizdrživo.

Brojka koja otkriva pravi "pakao" i razlog zašto se osećamo kao u sauni jeste vlažnost vazduha, u kombinaciji sa visokim jutarnjim temperaturama i izostankom vetra širom cele zemlje.

Ako krenemo od severa, Vojvodina je jutros bukvalno zarobljena u teškom, vlažnom vazduhu. Sombor prednjači sa ekstremnih 79% vlage, zbog čega se 27 °C oseća kao punih 30 °C. Odmah iza njega su Novi Sad sa 66% i Banatski Karlovac sa istim procentom vlažnosti. Ni Palić, Zrenjanin i Kikinda ne zaostaju mnogo – tamo je vlaga preko 54%, a subjektivni osećaj ide i do 29 °C u Zrenjaninu, iako je tek prošlo devet sati ujutru.

Sličan "pritisak" oseća se i u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Loznica i Sremska Mitrovica beleže 66% vlažnosti vazduha, dok Valjevo ima 62% vlage, što uz temperaturu od 27 °C stvara onaj neprijatan osećaj lepljivosti na koži. U Kragujevcu i Smederevskoj Palanci vazduh je takođe zasićen vlagom (od 55% do 65%), pa je subjektivni osećaj u srcu Šumadije već dostigao 29 °C.

Na istoku i jugu zemlje situacija je prividno nešto prijatnija jer je vreme vedro, ali brojke i dalje pokazuju visoku vlažnost. Negotin i Leskovac beleže vlažnost od 62% i 65%, dok u Zaječaru, uprkos nižoj temperaturi od 24 °C, vlažnost iznosi visokih 78%, što stvara težak i zagušljiv vazduh. U Nišu i Kruševcu subjektivni osećaj je već na 26 °C odnosno 29 °C, a slab vetar od samo 1 m/s nimalo ne pomaže da se vazduh pročisti.

Čak ni planinski predeli i tradicionalno svežiji krajevi danas ne nude pravi spas od vlage. U Požegi je izmerena neverovatna vlažnost od 94%, što je u kombinaciji sa temperaturom jutros stvorilo i gustu sumaglicu. Na Zlatiboru je vlažnost vazduha 78%, dok je u Sjenici čak 88%, pa iako su tamo temperature niže (21 °C i 18 °C), vazduh je izuzetno "težak" i vlažan, što više liči na tropsku prašumu nego na planinsku svežinu.

Danas glavni problem nije sama temperatura na termometru, već izuzetno sparno i teško vreme koje je zahvatilo celu Srbiju. Kada se spoje vlažnost vazduha koja u proseku prelazi 60% i temperature blizu 30 °C već u devet ujutru, disanje postaje otežano, a ljudsko telo se napreže i umara mnogo brže nego na suvoj vrućini.

Autor: A.A.