REŠENO JE! Željko Mitrović ispunio obećanje: Samohrana majka sa osmoro dece preseljena u novi privremeni dom, uskoro počinje gradnja nove kuće! (VIDEO)

Nakon višesatne potrage za smeštajem za samohranu majku Violetu i njeno osmoro dece, humanitarac Željko Mitrović saopštio je da je problem rešen i da je porodica konačno useljena u privremeni dom.

Kako je vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, objavio na društvenim mrežama, Violeta i njeni mališani od sada će narednih godinu dana živeti u kući koja će im služiti kao privremeni smeštaj, dok traje izgradnja njihovog novog doma.

REŠENO!!! Samohrana majka Violeta i njenih 8 mališana od danas žive u novoj privremenoj kući, dok mi ne završimo izgradnju nove, zapravo malog “Pepeljuginog dvorca”, za ovu predivnu familiju, kaja je preživela svakakve strahote! Rekao sam da se neću mrdnuti iz Kragujevca dok ne rešim problem, i dok ih ne uselim u novu kuću i tako je i bilo. Sad mogu spokojno da se vratim u Beograd, pa u Čačak, pa na sever zemlje, i tako redom! Još jednom želim da se zahvalim građanima Kragujevca na sveopštoj angažovanosti da pronađemo brzo rešenje za ovu predivnu dečicu! Nikada neću zaboraviti scenu iz Kragujevačkog restorana Tabor u kome su svi slučajni posetioci i konobari, čuvši moje razgovore telefonom, saminicijativno počeli da telefoniraju i traže rešenje za problem ove divne porodice, za koju jedva nađosmo privremenu kuću za narednih 12 meseci! Hvalaaaaa dragi naši Kragujevčani, imate veliko srce!

Podsetimo, nakon što je video u kakvim gotovo nemogućim uslovima živi samohrana majka Violeta sa osmoro dece, Mitrović nije časio časa. Odmah je prekinuo odmor i lično se angažovao kako bi ovoj porodici pružio preko potrebnu pomoć, ali i pronašao novi dom.

On je satima obilazio objekte kako bi pronašao mesto gde će ova hrabra porodica započeti novi, dostojanstven život. Takođe, obradovao ih je sa pola miliona dinara, obezbedio im letovanje, kao i džeparac.

Autor: A.A.