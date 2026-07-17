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Dalibor Arbutina na međunarodnom skupu u Londonu: Fokus na razvoju nuklearne infrastrukture i saradnji sa SAD

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Na poziv Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA), nezavisne savezne agencije Vlade Sjedinjenih Američkih Država, direktor Nuklearnih objekata Srbije Dalibor Arbutina učestvovao je u Londonu na međunarodnom skupu posvećenom razvoju nuklearne infrastrukture pod nazivom „Partnerstvo za implementaciju“.

Tokom skupa, Arbutina je prisustvovao brojnim stručnim sastancima na kojima su razmatrane aktuelne teme u oblasti razvoja nuklearne infrastrukture, međunarodne saradnje i mogućnosti za unapređenje kapaciteta u ovom sektoru.

Pored učešća na panelima i ekspertskim diskusijama, USTDA je organizovala i niz bilateralnih sastanaka direktora Nuklearnih objekata Srbije sa predstavnicima vodećih američkih kompanija iz oblasti nuklearne energetike i pratećih tehnologija.

Na sastancima je razgovarano o mogućnostima budućih ulaganja u Srbiju, posebno u svetlu pokretanja Strateškog dijaloga između vlada Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Predstavnici američkih kompanija iskazali su zainteresovanost za jačanje saradnje i potencijalni dolazak na srpsko tržište.

U okviru posete Londonu, Dalibor Arbutina prisustvovao je i sastanku sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je dodatno potvrdilo značaj međunarodnog dijaloga i saradnje u oblasti razvoja nuklearne infrastrukture (SLIKA).

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