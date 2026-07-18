RHMZ objavio najnovije upozorenje, pali se meteo alarm zbog snažnog nevremena: Temperatura pada za 10 stepeni

Nakon današnjeg tropskog talasa, u toku noći stiže nagli pad temperature i olujno nevreme

Srbiju očekuje pretežno sunčan i veoma topao dan, ali meteorolozi upozoravaju na naglu promenu vremena i moguće grmljavinske nepogode.

Lokalni pljuskovi sa gradom i vetrom sa olujnim udarima očekuju se tokom vikenda, a naredne sedmice stiže osveženje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas će veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo.

Promenljivo oblačno i nestabilno

- Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok - navodi RHMZ.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula biće promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza

Sve osetljive osobe i hronični bolesnici mogu osećati tegobe usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i hipertoničarima. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Neophodna je pažnja u saobraćaju.

- Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelju uveče, kao i u utorak. Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 stepeni, samo će u ponedeljak i utorak na jugu i istoku biti toplije i do 33 stepena - saopštio je RHMZ.

Na snazi upozorenje na nepogode

RHMZ izdao je i upozorenje na grmljavinske nepogode za 18, 19. i 21. jul.

- Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i noću, zatim u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi se u upozorenju.

U većini mesta u Srbiji danas će na snazi biti narandžasti meteo alarm zbog najavljenih nepogoda.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da se prvi znak promene vremena očekuje već danas ujutru, a prava promena vremena stići će u noći između subote i nedelje i da se tada očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

- Onda će da bude u nedelju pad temperature za dva, tri stepena, a u ponedeljak još za tri, četiri stepena, tako da bi čitava naredna sedmica, od 20. do 25. jula, biće ispod 30 maksimalna temperatura - objasnio je Nedeljko Todorović.

Istakao je da je reč o prosečnim vrednostima za jul. Govoreći o jutarnjim temperaturama, Todorović je rekao da će se kretati oko 20 stepeni.

- Beograd je tu malo izuzetak, on skače zbog takozvanog toplotnog ostrva, betona, saobraćaja, grejanja na klimu koja hladi stanove, a greje atmosferu - rekao je Todorović.

Autor: A.Anđić