AKTUELNO

Društvo

RHMZ objavio najnovije upozorenje, pali se meteo alarm zbog snažnog nevremena: Temperatura pada za 10 stepeni

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/AI ||

Nakon današnjeg tropskog talasa, u toku noći stiže nagli pad temperature i olujno nevreme

Srbiju očekuje pretežno sunčan i veoma topao dan, ali meteorolozi upozoravaju na naglu promenu vremena i moguće grmljavinske nepogode.

Lokalni pljuskovi sa gradom i vetrom sa olujnim udarima očekuju se tokom vikenda, a naredne sedmice stiže osveženje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas će veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo.

Promenljivo oblačno i nestabilno

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok - navodi RHMZ.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula biće promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza

Sve osetljive osobe i hronični bolesnici mogu osećati tegobe usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i hipertoničarima. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Neophodna je pažnja u saobraćaju.

- Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelju uveče, kao i u utorak. Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 stepeni, samo će u ponedeljak i utorak na jugu i istoku biti toplije i do 33 stepena - saopštio je RHMZ.

Na snazi upozorenje na nepogode

RHMZ izdao je i upozorenje na grmljavinske nepogode za 18, 19. i 21. jul.

- Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i noću, zatim u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi se u upozorenju.

U većini mesta u Srbiji danas će na snazi biti narandžasti meteo alarm zbog najavljenih nepogoda.

Foto: Pixabay.com

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da se prvi znak promene vremena očekuje već danas ujutru, a prava promena vremena stići će u noći između subote i nedelje i da se tada očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

- Onda će da bude u nedelju pad temperature za dva, tri stepena, a u ponedeljak još za tri, četiri stepena, tako da bi čitava naredna sedmica, od 20. do 25. jula, biće ispod 30 maksimalna temperatura - objasnio je Nedeljko Todorović.

Istakao je da je reč o prosečnim vrednostima za jul. Govoreći o jutarnjim temperaturama, Todorović je rekao da će se kretati oko 20 stepeni.

- Beograd je tu malo izuzetak, on skače zbog takozvanog toplotnog ostrva, betona, saobraćaja, grejanja na klimu koja hladi stanove, a greje atmosferu - rekao je Todorović.

Autor: A.Anđić

#Vremenska prognoza

#upozorenje RHMZ

POVEZANE VESTI

Društvo

Nevreme uskoro stiže u region: Prete supećelijske oluje, a OVI predeli biće prvi na udaru! Temperatura pada za 10 stepeni

Društvo

Temperatura pada za 10 stepeni! Meteorolog otkrio: Ovog datuma kreće prodor hladnog vazduha!

Društvo

Najnovije upozorenje RHMZ! Pali se narandžasti meteo alarm, stiže NOVI TALAS: Temperatura će opet ići do 40 stepeni

Društvo

NEVREME POGODILO OVA DVA GRADA: Kiša lila kao iz kabla, RHMZ od jutros niže upozorenja! Evo kada i gde kreće OLUJNI UDAR

Društvo

UDARNO! RHMZ upalio najviši alarm, 'Batut' izdao hitno upozorenje! Ovo su prvi znaci toplotnog udara koje ne smete da ignorišete

Društvo

TEMPERATURA PADA ZA 18 STEPENI! Stiže drastična promena vremena, ovaj dan će biti NAJGORI: Evo koji deo Srbije je prvi na udaru