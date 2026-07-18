Hitno oglašavanje RHMZ-a, popaljeni meteo-alarmi! Prete oluje sa grmljavinom: Ovo je prognoza do kraja jula

Pred nama je veoma buran vikend, a današnji dan doneće i 37 stepeni. Potom sledi promena vremena, a biće i oluja sa grmljavinom. Nakon vrelog vremena, sledeće sedmice biće daleko prijatnije i ugodnije.

Usled aktuelnih i očekivanih vremenskih prilika, oglasio se i RHMZ i izneo niz upozorenja.

PETAK, 17.07.2026. u 21:30 h

- Tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se ponegde u Vojvodini i Podrinju - stoji u saopštenju na sajtu.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE

(za 18, 19. i 21.07.2026.)

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i noću (18/19.07.), zatim u nedelјu uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi RHMZ.

VREME NAREDNIH DANA

- U subotu (18.07.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. Vetar slab do umeren, promenlјivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 °S, a najviša od 33 do 37 °S. Izraženiji grmlјavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalјe na istok.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenlјivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom. Grmlјavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelјu uveče (19.07.), kao i u utorak (21.07.). Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °S, samo će u ponedelјak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 33 °S - kaže RHMZ.

Autor: Marija Radić