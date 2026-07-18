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Selaković u Etnografskom muzeju otvorio multimedijalnu izložbu za decu 'Ko to beše Kraljeviću Marko'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Etnografskom muzeju multimedijalnu izložba za decu „Ko to beše Kraljeviću Marko“.

Izložbu možete posetiti od 18. jula do 31. avgusta u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Selaković je istakao da je Marko Kraljević srpsko ogledalo u kom su sabrane i sažete sve one najlepše i najbolje naše nacionalne osobine.

„Voleo je pravdu, slobodu, branio slabe a napadao jače od sebe. Zbog tih jakih vrednosti i misli koje je baštinio Marko Kraljević je uspevao da pobedi i jače od sebe. Upravo je to ono što je naš srpski narod održalo u vekovima ropstva, u vekovima tuđinske vlasti - održali su ga veliki junaci.Naša obaveza je da naše velikane i naše junake pamtimo, da našoj deci prenosimo predanje o njima jer samo onaj narod koji čuva sećanje na svoje junake, odgajaće i podizaće nove junake u budućnosti“, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, generacije umetnika srpske kulture su se posle vekova turskog ropstva i usmene književnosti nadahnjivale onim što je naša slavna prošlost, odnosnojunacima i velikanima koji su u vekovima otomanskog ili tuđinskog ropstva čuvali naše sećanje i našu kolektivnu svest o tome da smo imali državu, da smo imali kulturu, da smo se borili za slobodu, a da smo gubljenjem države izgubili izgubili slobodu.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

„Ti junaci su služili kao primer da se za slobodu bori i tijunaci su čuvali one prave vrednosti:da budemo pravedni, da se borimo za slobodu, da pomažemo onima koji su slabiji i ugnjetavani, ali da nikada ne zaboravimo ono što mi jesmo. Ta se misao o slobodi, o pravdi, o samilosti čuvala kroz naš deseterac u vekovima dok je naš narod bio nepismen. Kada je narod postao pismen, onda su veliki slikari počeli da slikaju Kraljevića Marka“, dodao je Selaković.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Ministar je naveo da su Marka Kraljevića slikali Đura Jakšić, Uroš Predić, Paja Jovanović,Mina Vukomanović Karadžić. Dodao je da su prvi stripovi na našim prostorima bili stripovi o Marku Kraljeviću kao i da su o njemu pisanii pozorišni komadi i postavljane predstave, a da je ondanastalo jedno vreme zatišja.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

„Kada je trebalo o Marku da snimamo filmove, mi ih nismo snimali. Kada je trebalo da pravimo crtaće, nismo ih pravili. I posle tog perioda zatišja u kome bi trebalo da nas škola uči onome o čemu su roditelji posle smrti baka i deka zaćutali, napravili smo ovu izložbu. Smisao ove izložbe nije da nas vraća u prošlost, nego da prave vrednosti naše prošlosti ožive kao putokazi ka našoj budućnosti“, poručio je Selaković.

Autor: Pink.rs

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