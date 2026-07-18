Selaković u Etnografskom muzeju otvorio multimedijalnu izložbu za decu 'Ko to beše Kraljeviću Marko'

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Etnografskom muzeju multimedijalnu izložba za decu „Ko to beše Kraljeviću Marko“.

Izložbu možete posetiti od 18. jula do 31. avgusta u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Selaković je istakao da je Marko Kraljević srpsko ogledalo u kom su sabrane i sažete sve one najlepše i najbolje naše nacionalne osobine.

„Voleo je pravdu, slobodu, branio slabe a napadao jače od sebe. Zbog tih jakih vrednosti i misli koje je baštinio Marko Kraljević je uspevao da pobedi i jače od sebe. Upravo je to ono što je naš srpski narod održalo u vekovima ropstva, u vekovima tuđinske vlasti - održali su ga veliki junaci.Naša obaveza je da naše velikane i naše junake pamtimo, da našoj deci prenosimo predanje o njima jer samo onaj narod koji čuva sećanje na svoje junake, odgajaće i podizaće nove junake u budućnosti“, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, generacije umetnika srpske kulture su se posle vekova turskog ropstva i usmene književnosti nadahnjivale onim što je naša slavna prošlost, odnosnojunacima i velikanima koji su u vekovima otomanskog ili tuđinskog ropstva čuvali naše sećanje i našu kolektivnu svest o tome da smo imali državu, da smo imali kulturu, da smo se borili za slobodu, a da smo gubljenjem države izgubili izgubili slobodu.

„Ti junaci su služili kao primer da se za slobodu bori i tijunaci su čuvali one prave vrednosti:da budemo pravedni, da se borimo za slobodu, da pomažemo onima koji su slabiji i ugnjetavani, ali da nikada ne zaboravimo ono što mi jesmo. Ta se misao o slobodi, o pravdi, o samilosti čuvala kroz naš deseterac u vekovima dok je naš narod bio nepismen. Kada je narod postao pismen, onda su veliki slikari počeli da slikaju Kraljevića Marka“, dodao je Selaković.

Ministar je naveo da su Marka Kraljevića slikali Đura Jakšić, Uroš Predić, Paja Jovanović,Mina Vukomanović Karadžić. Dodao je da su prvi stripovi na našim prostorima bili stripovi o Marku Kraljeviću kao i da su o njemu pisanii pozorišni komadi i postavljane predstave, a da je ondanastalo jedno vreme zatišja.

„Kada je trebalo o Marku da snimamo filmove, mi ih nismo snimali. Kada je trebalo da pravimo crtaće, nismo ih pravili. I posle tog perioda zatišja u kome bi trebalo da nas škola uči onome o čemu su roditelji posle smrti baka i deka zaćutali, napravili smo ovu izložbu. Smisao ove izložbe nije da nas vraća u prošlost, nego da prave vrednosti naše prošlosti ožive kao putokazi ka našoj budućnosti“, poručio je Selaković.

Autor: Pink.rs