PAKLENI VIKEND NA GRANICAMA: Gužve zbog sezone odmora, na Gradini se čeka čak 2 sata!

Početak vikenda doneo je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima. Prema najnovijim podacima "Puteva Srbije", vozače danas popodne očekuju zadržavanja, posebno na izlazima iz zemlje.

Stanje na putničkim terminalima:

Najduže se čeka na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Gradina, gde putnička vozila trenutno čekaju dva sata.

Na ostalim prelazima situacija je nešto povoljnija:

Preševo (izlaz): zadržavanje oko 40 minuta.

Horgoš (ulaz): zadržavanje oko 45 minuta.

Kelebija (ulaz): zadržavanje oko 30 minuta.

Gostun (ulaz): zadržavanje oko 25 minuta.

Teretni saobraćaj

Vozači teretnih vozila moraju se naoružati strpljenjem na izlazima iz zemlje. Na prelazima Batrovci i Šid formirane su kolone, a zadržavanja za kamione iznose oko 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Savetujemo vozačima da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima putem aplikacija ili sajta AMSS-a, kako bi izbegli veće gužve.

Autor: D.S.