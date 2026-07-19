ZDRAVSTVENA NEGA STIŽE DO SVAKOG SELA: Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja obišla kuršumlijska sela!

U okviru akcije Ministarstva zdravlja, mobilna ambulanta danas je boravila na teritoriji opštine Kuršumlija, pružajući neophodnu zdravstvenu zaštitu meštanima udaljenih sela u kojima ne postoje stalne ambulante.

Ova inicijativa, realizovana u saradnji sa Domom zdravlja Kuršumlija, naišla je na izuzetan odziv stanovništva. S obzirom na to da je Kuršumlija teritorijalno izuzetno razuđena opština, koja se prostire na blizu 1.000 kvadratnih kilometara, ovakav vid pomoći stanovnicima Mačkovca i Šanca od ogromnog je značaja.

Rezultati akcije: Kompletan pregled na kućnom pragu

Mobilna ambulanta pružila je vrhunsku dijagnostičku uslugu meštanima koji bi inače morali da putuju do grada.

Ukupno pregledano: 44 meštana.

Obuhvat dijagnostike: Internistički pregled, EKG, ultrazvuk abdomena i štitne žlezde, kao i provera nivoa glikemije u krvi.

Rezultati: Nakon obavljenih pregleda, troje žitelja Kuršumlije upućeno je na dalju, detaljniju dijagnostiku.

Prioritet: Dostupnost zdravstva

Akcija mobilnih ambulanti Ministarstva zdravlja nastavlja se i narednih dana širom Srbije. Cilj je da se kroz ovakve posete dodatno osnaži zdravstvena zaštita u ruralnim sredinama, gde je pristup medicinskim uslugama otežan zbog udaljenosti i konfiguracije terena.

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Podsetimo, opština Kuršumlija broji blizu 19.000 stanovnika, a zdravstvena zaštita na ovako širokom pojasu trenutno je organizovana kroz sedam stalnih ambulanti, zbog čega je dolazak mobilnog tima bio posebno važan za najstarije meštane.

Autor: D.S.