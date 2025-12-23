Krkobabić i Ršumović: Bolji dani za sela Srbije

Programi Ministarstva za brigu o selu sami nameću obavezu da budu nastavljeni. Sela Srbije moraju da žive, a to ne mogu ako nemaju mlade ljude kao novu pokretačku snagu. Podrška ne sme da izostane. Ruralni deo Srbije čeka na to, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na današnjoj svečanosti u Seoskom domu kulture u Novom Itebeju opštine Žitište, povodom sumiranja rezultata programa Ministarstva u 2025. godini.

U prepunoj sali, uz prisustvo mnogobrojnih gostiju iz čitave Srbije, značajnih imena nauke i kulturnog života Srbije predstavljeni su dosadašnji uspesi programa Ministarstva, ali i planovi za naredni period.

Skupu su prisustvovali pesnik i pisac Ljubivoje Ršumović, agroekonomista Milan Prostran, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti prof.dr Jonel Subić, prof.dr Zorica Vasiljević i članovi Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, predsednici Zadružnih saveza i predstavnici lokalnih samouprava. Stigli su gosti iz Dimitrovgrada, Užica, Golupca, Loznice, Koceljeve, Lajkovca, Smedereva, Kovačice, Ade, Nove Crnje, Sečnja, Apatina, Bača, Kanjiže, Sombora i Bečeja.

Posebno priznanje uručeno je našem slavnom pesniku i piscu Ljubivoju Ršumoviću – Ršumu, za doprinos pokretanju i realizaciji manifestacije „Miholjski susreti sela“, koja je za pet godina tokom leta i jeseni okupila gotovo milion posetilaca u selima širom Srbije, kao i ne manje poznatom agroekonomisti Milanu Prostranu koji je učestvovao u gotovo svim programima ovog Ministarstva.

„Moja poruka je jednostavna, bila je i ostala uvek u stihovima: Dok je sela i seljaka Srbija će biti jaka“, poručio je Ršumović.

Svojevrsni pečat Ministartsva za brigu o selu je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, zahvaljujući kojoj mnogi mladi pojedinci i porodice ponovo vide svoju budućnost u selu. Za pet godina krov nad glavom steklo je više od 17.100 ljudi i dece, u 129 gradova i opština širom Srbije. Samo u 2025. godini useljeno je 480 kuća, od toga su Žitištu, koji je domaćin današnje svečanosti, čak 99, a među njima je i jubilarna 4.000. seoska kuća sa okućnicom u selu Čestereg.

Oživela su „uspavana“ sela od Severne Bačke do Toplice, od Drine do Negotinske Krajine. Čak 251 porodica pronašla je svoj dom na teritoriji Sombora, dok je rekorder među selima Bačko Petrovo Selo sa 113 domaćinstava.

“Slika našeg sela se promenila na bolje i to se vidi. Mnogo je mladih porodica sa više dece, čak se otvorila i nova jaslena grupa. U našem selu ponovo pulsira život”, rekao je sekretar mesne zajednice Bačko Petrovo Selo Dušan Rodić.

Ponovo se bude i naselja u Knjaževcu, Pirotu i Dimitrovgradu, a Željuša, malo selo na jugu Srbije, sa 14 novih domova, postala je simbol povratka života u napuštena seoska ognjišta.

Još jedan od programa koji je značajno uticao na svakodnevni život u selima jeste obezbeđivanje besplatnog prevoza. Do sada je 78 jedinica lokalne samouprave dobilo moderne minibuseve, što je omogućilo siguran i besplatan prevoz za više od 400.000 ljudi, uključujući i stanovnike najudaljenijih, pograničnih i planinskih sela, kao i osam opština na Kosovu i Metohiji.

Posebna pažnja posvećena je i obnovi Seoskih domova kulture, mesta okupljanja, druženja i negovanja tradicije. Do sada je obnovljeno 19 Seoskih domova kulture, a u narednom periodu novi izgled dobiće još 23 ovakva objekta, u kojima se stanovnici okupljaju i druže.

Nakon uspešno realizovanog programa „500 zadruga za 500 sela“, Ministarstvo je nastavilo podršku ekonomskom osnaživanju sela kroz program podrške privrednim aktivnostima. Do sada je podržano gotovo 100 preduzetnika u seoskim sredinama, koji su nabavkom opreme i mašina unapredili svoje proizvodnje i usluge, otvorili nove radnje i obezbedili egzistenciju za svoje porodice.

I u narednoj godini nastavlja sa realizacija započetih programa, uz najavu novih mera, a krajnji cilj je da život u selima bude dostojanstven, siguran i pun perspektive.

U Novom Itebeju je danas dodeljena i plaketa Gradu Loznici koja se istakla najboljom fotografijom sa ovogodišnjih Miholjskih susreta u selu Lešnica, a priznanja istim povodom su dobile i opštine Koceljeva i Lajkovac. Svečanost je upotpunjena kulturno-umetničkim programom, kao i dodelom zahvalnica pojedincima i lokalnim samoupravama koje su se posebno istakle u sprovođenju programa Ministarstva za brigu o selu.

