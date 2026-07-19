Sprema se haos na nebu iznad Srbije: Poznati meteorolog otkrio tačan sat kada sve počinje i poslao ozbiljno upozorenje

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da Srbiju narednih dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, ali da nema razloga za zabrinutost, jer se ne očekuju ekstremne vremenske nepogode. On je istakao da će današnji dan biti pretežno sunčan uz nešto više oblaka u planinskim predelima, gde je moguć kratkotrajan pljusak slabijeg intenziteta.

- Očekuje se 31 stepen na severu zemlje, dok će na jugu biti do 36. Jučerašnji talas hladnog vazduha malo je oborio onu visoku temperaturu. Tako da je u Beogradu danas maksimalna negde možda 33, za razliku od jučerašnjih 36 - rekao je Nedeljko Todorović za Tanjug.

Prema njegovim rečima, značajnija promena vremena očekuje se u večernjim satima, kada će sa severozapada stići prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju, a potom i u drugim krajevima Srbije.

Prema njegovim rečima, značajnija promena vremena očekuje se u večernjim satima, kada će sa severozapada stići prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju, a potom i u drugim krajevima Srbije.



- Ne radi se o velikoj oblačnoj masi, pa će nepogode relativno brzo proći. Lokalno su mogući jači pljuskovi, grad i pojačan vetar, ali to nisu ekstremne pojave koje bi trebalo da izazovu zabrinutost - rekao je Todorović.

Dodao je da su moguće lokalne bujične poplave u urbanim sredinama ukoliko kišna kanalizacija ne može da primi veliku količinu vode, kao i pojedinačna obaranja grana ili stabala usled jačih udara vetra.

Govoreći o vremenskim prilikama u nastavku leta, Todorović je rekao da će se narednih 10 do 15 dana nastaviti obrazac karakterističan za prethodni deo sezone – dva do tri dana visokih temperatura smenjivaće se sa kraćim osveženjima.

- Ne očekuje se zahlađenje. Imaćemo smenu toplijih dana i kratkotrajnih osveženja, uz lokalne pljuskove koji su tipični za leto. Znamo da će biti pljuskova, ali ne možemo unapred da kažemo u kom mestu će pasti. Zato su padavine veoma neravnomerno raspoređene i vremenski i prostorno - naveo je on.

Todorović navodi da je u Sjenici tokom jula palo više od 80 milimetara kiše, čime je dostignuta mesečna norma, dok je u severnom Banatu registrovano manje od 10 milimetara, iako je uobičajena mesečna količina oko 60 milimetara.

Ocenio je da će većina Srbije do kraja meseca biti bez padavina, izuzev krajnjeg jugozapada zemlje, gde su mesečne količine već dostigle ili premašile prosečne vrednosti.

- Bilo bi bolje da ima više padavina zbog poljoprivrede i zemljišta, čak i ako dolaze u obliku letnjih pljuskova koji povremeno mogu izazvati manju štetu - zaključio je Todorović.



- Ne radi se o velikoj oblačnoj masi, pa će nepogode relativno brzo proći. Lokalno su mogući jači pljuskovi, grad i pojačan vetar, ali to nisu ekstremne pojave koje bi trebalo da izazovu zabrinutost - rekao je Todorović.

Dodao je da su moguće lokalne bujične poplave u urbanim sredinama ukoliko kišna kanalizacija ne može da primi veliku količinu vode, kao i pojedinačna obaranja grana ili stabala usled jačih udara vetra.

Govoreći o vremenskim prilikama u nastavku leta, Todorović je rekao da će se narednih 10 do 15 dana nastaviti obrazac karakterističan za prethodni deo sezone – dva do tri dana visokih temperatura smenjivaće se sa kraćim osveženjima.

- Ne očekuje se zahlađenje. Imaćemo smenu toplijih dana i kratkotrajnih osveženja, uz lokalne pljuskove koji su tipični za leto. Znamo da će biti pljuskova, ali ne možemo unapred da kažemo u kom mestu će pasti. Zato su padavine veoma neravnomerno raspoređene i vremenski i prostorno - naveo je on.

Todorović navodi da je u Sjenici tokom jula palo više od 80 milimetara kiše, čime je dostignuta mesečna norma, dok je u severnom Banatu registrovano manje od 10 milimetara, iako je uobičajena mesečna količina oko 60 milimetara.

Ocenio je da će većina Srbije do kraja meseca biti bez padavina, izuzev krajnjeg jugozapada zemlje, gde su mesečne količine već dostigle ili premašile prosečne vrednosti.

- Bilo bi bolje da ima više padavina zbog poljoprivrede i zemljišta, čak i ako dolaze u obliku letnjih pljuskova koji povremeno mogu izazvati manju štetu - zaključio je Todorović.

Autor: D.B.