'DANAS JE PRVI PRAVI LETNJI DAN...' Meteorolog Todorović otkrio kakav će biti maj! Temperatura ide do 28 stepeni, ali stiže i obrt

Izvor: Pink.rs/Javni servis

Prvi radni dan u Srbiji je sunčan i topao, a temperatura je već od ranog jutra počela da raste. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za da se narednih dana očekuju prave letnje temperature, uz kratkotrajna osveženja, pretežno lokalnog karaktera.

Nedeljko Todorović je naveo da će danas u Beogradu biti prvi pravi letnji dan, ako kao kriterijum uzmemo temperaturu od 25 stepeni, a i u narednim danima biće natprosečno toplo za ovaj period godine.

Ipak, postoji nagoveštaj promene vremena, verovatno u četvrtak i petak.

"Više oblaka će biti 7. i 8. maja, uz kišu koja neće biti jaka i celodnevna, već lokalnog karaktera. Temperatura će blago pasti, oko 20 stepeni", ističe Todorović za Javni servis.

Podseća da je maj poslednji mesec do zvaničnog početka leta, pa je temperatura u porastu, ali jutarnja i večernja svežina i dalje treba da se uzimaju u obzir.

"Smenjivaće se topli dani sa temperaturama od 23 do 28 stepeni, a osveženja, poput 7., 8., 13. i 14. maja, donose pad temperature za nekoliko stepeni, što je tipično za maj“, navodi meteorolog.

Prema njegovim rečima, prvih desetak dana maja neće biti kiše, što ne pogoduje poljoprivrednicima, ali se u drugoj polovini meseca očekuje više padavina.

