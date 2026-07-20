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Oluja napravila haos u Smederevu! Krov zgrade se srušio, automobili oštećeni – prizori kao posle tornada (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Aleksandra Dražić ||

Velika oluja koja je sinoć protutnjala Smederevom za sobom je ostavila pravi metež, pa je čak došlo i do obrušavanja jednog krova sa zgrade u tom srpskom gradu, javljaju na društvenoj mreži Instagram.

Snimak pravog haosa objavila je Instagram stranica "192_rs", a na kom se vide delovi krova koji su popadali svuka naokolo, ali nakog kog, kako dalje navode na ovoj stranici, nema povređenih ljudi.

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"Obrušen krov sa zgrade u Smederevu nakon sinoćne oluje, nema povređenih. Materijalna šteta je velika, jer su oštećena vozila", piše po,menuta stranica.

U Srbiji danas smena sunca i oblaka, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevna od 26 na zapadu do 32°C na istoku i jugoistoku Srbije.

U Beogradu u ponedeljak smena sunca i oblaka, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 28°C.

Autor: S.M.

#Automobil

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