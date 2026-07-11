Oko 20.000 domova bez struje: Oluja napravila haos u Francuskoj

Oko 20.000 domova na jugozapadu Francuske ostalo je bez struje nakon grmljavinskih oluja i brojnih udara groma, pri čemu nije bilo povređenih.

Prema podacima nacionalnog operatera električne mreže, kompanije Enedis, 12.000 domova je bez struje u departmanu Dordonja, 7.000 u Žirondi i 1.000 u Lo-e-Garoni, a do toga je došlo uglavnom zbog pada drveća ili grana na dalekovode, prenosi BFMTV.

Tokom noći, više od 38.000 domova bilo je pogođeno prekidima u snabdevanju električnom energijom usled nevremena, a znatan deo kvarova rešen je daljinskim putem, navode iz Enedisa.

Kako se dodaje, očekuje se da će snabdevanje biti normalizovano tokom vikenda.

Meteorološka služba Meteo-Frans juče je izdala žuto upozorenje na grmljavinske oluje za 44 departmana, a to upozorenje danas je na snazi za 47 departmana.

Opservatorija za praćenje oluja, Keraunos, koja je tokom noći zabeležila intenzivnu električnu aktivnost na jugu zemlje, registrovala je ukupno 64.000 munja na jugozapadu, uključujući 7.800 udara groma.

U Dordonji, departmanu koji je posebno pogođen, kao i u Žirondi, udari groma i padovi dalekovoda izazvali su više od 20 požara, koje su vatrogasci stavili pod kontrolu.

Francuska se poslednjih dana suočava sa brojnim požarima, naročito u departmanima Istočni Pirineji, gde je izgorelo 4.900 hektara, kao i Dromu i Endru.

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Autor: Marija Radić